 Turista muere al ser alcanzada por rayo en tirolesa
VIDEO. Turista muere al ser alcanzada por un rayo mientras descendía en tirolesa

En el momento del accidente, la región era azotada por una intensa tormenta eléctrica.

Turista muere tras ser alcanzada por un rayo., Captura de pantalla video X.
Turista muere tras ser alcanzada por un rayo. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Las impactantes imágenes de un video difundido en redes sociales muestran los segundos previos a una tragedia ocurrida en São Tomé das Letras, en el estado de Minas Gerais, Brasil, donde una mujer perdió la vida tras ser alcanzada por un rayo mientras realizaba un recorrido en tirolesa.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, alrededor de las 16:45 horas, en una zona turística conocida como "Pirâmide", ubicada en una elevación frecuentada por visitantes. En el momento del accidente, la región era azotada por una intensa tormenta eléctrica.

De acuerdo con Protección Civil, en un lapso de cuatro horas se registraron 149 descargas eléctricas, de las cuales 48 impactaron directamente el suelo. Una de ellas habría caído en el área de la atracción turística, dejando dos personas heridas, entre ellas la mujer identificada como Ana Paula de Jesus Oliveira, de 30 años.

La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir la descarga. Personal médico intentó reanimarla en un centro de salud cercano, pero finalmente fue declarada fallecida. Su cuerpo fue entregado a la familia y sepultado al día siguiente en Betim, municipio donde residía.

Un empleado de la tirolesa también resultó herido y fue trasladado a un hospital en estado estable.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos. Mientras la empresa operadora sostiene que no es posible confirmar el punto exacto donde cayó el rayo, el esposo de la víctima asegura que el impacto ocurrió en la estructura superior de la tirolesa y cuestiona la falta de protocolos ante tormentas eléctricas.

Las pesquisas buscan determinar si la actividad debió suspenderse preventivamente y si existió negligencia por parte de los responsables del lugar.

Ana Paula llevaba seis años de matrimonio y trabajaba con su esposo en un negocio familiar. Su muerte ha generado conmoción en la comunidad.

