 Extorsionador muere al explotarle una granada
Viral

VIDEO. Presunto extorsionador muere al explotarle una granada que intentaba colocar en un negocio

La escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada frente a una ferretería, establecimiento que presuntamente era el objetivo del ataque. Imágenes fuertes:

Compartir:
Granada estalla en manos de extorsionador., Captura de pantalla video de Facebook.
Granada estalla en manos de extorsionador. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un presunto extorsionador murió tras la explosión de una granada de fabricación casera que intentaba colocar en un negocio, en un hecho ocurrido en Lima, Perú, que ha generado impacto y debate a nivel internacional.

El incidente se registró alrededor de las 22:00 horas del domingo 11 de enero, en una zona comercial del vecindario La Pascana, en el distrito limeño de Comas. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada frente a una ferretería, el establecimiento que presuntamente era el objetivo del ataque.

En las imágenes se observa cómo dos sujetos llegan en motocicleta hasta el lugar. El acompañante desciende del vehículo y comienza a manipular el artefacto explosivo, el cual, según la Policía Nacional del Perú (PNP), contenía TNT. Durante la maniobra, el explosivo se activa y detona en sus manos, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras la explosión, el supuesto delincuente cayó al suelo con lesiones severas en brazos, torso y rostro, mientras que su cómplice huyó del lugar inmediatamente después de escuchar la detonación, dejándolo abandonado. Vecinos alertaron a las autoridades y equipos de emergencia trasladaron al herido a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Identifican a víctima mortal 

La víctima fue identificada como Pedro Franzua Arellano Solís, de 18 años, conocido con el alias de "El Pato Lucas", quien contaba con antecedentes delictivos. En su poder se localizó un teléfono celular con información que evidenciaría actividades de extorsión y otros posibles blancos, por lo que las autoridades reforzaron la seguridad en el sector.

La PNP informó que ya investiga el caso y tiene identificadas a más personas vinculadas con este fallido ataque criminal, con el objetivo de desarticular la estructura delictiva involucrada.

Sale a luz video del ataque armado que dejó un muerto y una mujer herida en Mixco

Fiesta de cumpleaños termina con un muerto y una mujer herida en Mixco.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos