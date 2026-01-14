Extorsionador muere al explotarle una granada

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un presunto extorsionador murió tras la explosión de una granada de fabricación casera que intentaba colocar en un negocio, en un hecho ocurrido en Lima, Perú, que ha generado impacto y debate a nivel internacional.
El incidente se registró alrededor de las 22:00 horas del domingo 11 de enero, en una zona comercial del vecindario La Pascana, en el distrito limeño de Comas. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada frente a una ferretería, el establecimiento que presuntamente era el objetivo del ataque.
En las imágenes se observa cómo dos sujetos llegan en motocicleta hasta el lugar. El acompañante desciende del vehículo y comienza a manipular el artefacto explosivo, el cual, según la Policía Nacional del Perú (PNP), contenía TNT. Durante la maniobra, el explosivo se activa y detona en sus manos, provocándole heridas de extrema gravedad.
Tras la explosión, el supuesto delincuente cayó al suelo con lesiones severas en brazos, torso y rostro, mientras que su cómplice huyó del lugar inmediatamente después de escuchar la detonación, dejándolo abandonado. Vecinos alertaron a las autoridades y equipos de emergencia trasladaron al herido a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.
Identifican a víctima mortal
La víctima fue identificada como Pedro Franzua Arellano Solís, de 18 años, conocido con el alias de "El Pato Lucas", quien contaba con antecedentes delictivos. En su poder se localizó un teléfono celular con información que evidenciaría actividades de extorsión y otros posibles blancos, por lo que las autoridades reforzaron la seguridad en el sector.
La PNP informó que ya investiga el caso y tiene identificadas a más personas vinculadas con este fallido ataque criminal, con el objetivo de desarticular la estructura delictiva involucrada.