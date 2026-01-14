Video del ataque armado en Nueva Monserrat, Mixco

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento exacto en que un ataque armado interrumpió una fiesta de cumpleaños en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, dejando como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.
El hecho ocurrió la noche del martes en la 12 avenida y 3ª calle de dicho sector. Cámaras de seguridad del lugar captaron la discusión que antecedió a los disparos, así como el instante en que el atacante desenfunda un arma de fuego y ataca contra a la pareja que se encontraba en la celebración.
Las imágenes, consideradas clave para la investigación, muestran cómo el agresor ataca directamente a un hombre y a una mujer. Posteriormente, huye del lugar a bordo de un vehículo blanco con rumbo desconocido. En el video también se observa a otro individuo que intenta disparar contra el atacante mientras este escapaba, sin lograr acertar los disparos.
Identifican a la mujer herida
Bomberos Municipales fueron alertados tras el ataque y, al llegar al lugar, confirmaron que un hombre de aproximadamente 30 años ya no presentaba signos vitales, producto de impactos de bala en órganos vitales. Por su parte, la mujer, identificada como Kerin Esperanza, de 24 años, fue estabilizada en el sitio y trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt, donde permanece en estado crítico.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), el presunto responsable, quien habría sido invitado a la celebración, sostuvo una discusión con el hombre fallecido antes de disparar contra él y la mujer, desencadenando el ataque.
Las autoridades indicaron que el video de seguridad captado en el lugar está siendo analizado como parte de las diligencias para identificar y localizar al responsable, quien continúa prófugo. Asimismo, se realizan los procedimientos para individualizar formalmente a la víctima mortal y recopilar evidencia que permita avanzar en la investigación.