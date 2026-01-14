 Video del ataque armado en Nueva Monserrat, Mixco
Nacionales

Sale a luz video del ataque armado que dejó un muerto y una mujer herida en Mixco

Fiesta de cumpleaños termina con un muerto y una mujer herida en Mixco.

Compartir:
Ataque armado interrumpió celebración en Nueva Montserrat., Redes sociales.
Ataque armado interrumpió celebración en Nueva Montserrat. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento exacto en que un ataque armado interrumpió una fiesta de cumpleaños en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, dejando como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.

El hecho ocurrió la noche del martes en la 12 avenida y 3ª calle de dicho sector. Cámaras de seguridad del lugar captaron la discusión que antecedió a los disparos, así como el instante en que el atacante desenfunda un arma de fuego y ataca contra a la pareja que se encontraba en la celebración.

Las imágenes, consideradas clave para la investigación, muestran cómo el agresor ataca directamente a un hombre y a una mujer. Posteriormente, huye del lugar a bordo de un vehículo blanco con rumbo desconocido. En el video también se observa a otro individuo que intenta disparar contra el atacante mientras este escapaba, sin lograr acertar los disparos.

Identifican a la mujer herida

Bomberos Municipales fueron alertados tras el ataque y, al llegar al lugar, confirmaron que un hombre de aproximadamente 30 años ya no presentaba signos vitales, producto de impactos de bala en órganos vitales. Por su parte, la mujer, identificada como Kerin Esperanza, de 24 años, fue estabilizada en el sitio y trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt, donde permanece en estado crítico.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), el presunto responsable, quien habría sido invitado a la celebración, sostuvo una discusión con el hombre fallecido antes de disparar contra él y la mujer, desencadenando el ataque.

Las autoridades indicaron que el video de seguridad captado en el lugar está siendo analizado como parte de las diligencias para identificar y localizar al responsable, quien continúa prófugo. Asimismo, se realizan los procedimientos para individualizar formalmente a la víctima mortal y recopilar evidencia que permita avanzar en la investigación.

En Portada

Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitariot
Nacionales

Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitario

07:55 AM, Ene 14
Flick desea lo mejor a Xabi Alonso tras dejar el Real Madridt
Deportes

Flick desea "lo mejor" a Xabi Alonso tras dejar el Real Madrid

07:30 AM, Ene 14
Impactante video muestra cómo un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletast
Nacionales

Impactante video muestra cómo un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletas

07:51 AM, Ene 14
Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y así fue su primera reacciónt
Farándula

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y así fue su primera reacción

07:23 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos