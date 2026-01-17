Choque mortal tras asalto acaba con la vida de pareja

Una pareja de adultos mayores, que llevaba más de 40 años juntos, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el jueves 15 de enero en Bogotá, Colombia. Clara León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, fueron impactados por un vehículo cuyo conductor perseguía a los presuntos asaltantes de un robo ocurrido momentos antes.
Según informes de las autoridades, el conductor, en su intento de hacer justicia por su propia mano, se estrelló contra la parte trasera del vehículo de la pareja. Santiago Rodríguez falleció al instante, mientras que Clara León, trasladada a la sala de urgencias, murió poco después debido a la gravedad de sus lesiones. La tragedia también dejó como víctima mortal a un conductor de motocicleta que nada tenía que ver con el asalto.
Doris León, hermana de Clara, aseguró que ninguno de los fallecidos estaba involucrado en delitos ni con el crimen organizado; solo se dirigían a una cita médica. La familia se encuentra consternada y lamenta la forma en que un acto de violencia ajeno terminó afectando a sus seres queridos.
El accidente dejó además siete personas heridas, entre ellas un menor de cinco años. Testigos indican que minutos antes del choque, una familia fue interceptada por dos hombres armados en motocicleta, quienes los amenazaron y les sustrajeron una cadena, dos anillos, un reloj y un celular. Las cámaras de videovigilancia registraron a los presuntos responsables, quienes permanecen prófugos.
Santiago Rodríguez era un ingeniero recién pensionado, y su fallecimiento ha dejado un profundo vacío en la familia. Doris León relató que incluso intentó mantener oculta la noticia a su madre, de 81 años, al percibir que algo estaba mal por la falta de comunicación con su hija.
Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los responsables del asalto y del choque múltiple, mientras la familia llora la pérdida de Clara y Santiago, quienes compartieron más de cuatro décadas de vida juntos.