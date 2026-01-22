Abuelita viral: atrapa a ladrón que intentó robarle el móvil

Una abuelita se volvió tendencia en redes sociales después de que un video captara el momento en que sometió a un ratero que presuntamente intentó robarle el celular. La escena, captada por una cámara de seguridad, ha generado una ola de reacciones debido a la determinación con la que la mujer encaró al delincuente.
En el clip se aprecia al sujeto intentando escapar en bicicleta tras despojar a la mujer de su teléfono móvil. Sin embargo, el asaltante no contaba con que la víctima reaccionaría de inmediato. La abuelita corrió tras él, lo golpeó y lo obligó a soltar el aparato.
El forcejeo provocó que la llanta de la bicicleta saliera disparada, impidiendo su fuga y permitiendo que la mujer recuperara su pertenencia. La secuencia ha sido celebrada en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios compartieron el video y expresaron su sorpresa ante la valentía de la protagonista.
Aunque no se ha confirmado el lugar exacto del incidente, el contenido ha circulado principalmente en cuentas argentinas. La difusión fue tan veloz que el caso se volvió parte de las tendencias virales de la jornada, generando discusión entre internautas sobre la delincuencia, la reacción ciudadana y el papel de los adultos mayores en situaciones de riesgo.
La abuelita viral
La respuesta del público ha sido variada. Por un lado, miles de usuarios celebraron la actitud de la abuelita, calificándola como un ejemplo de coraje y templanza frente al abuso. "¿Cómo le vas a robar a las abuelas?", escribió un usuario. Otro sumó humor al caso: "La abuela está en el top 3 de personas a las que el diablo les tiene miedo", en referencia a la energía y rapidez con la que actuó la mujer.
Sin embargo, también surgieron comentarios críticos que lamentan que la inseguridad se haya normalizado al punto de que episodios de violencia terminen convertidos en entretenimiento o memes virales.
Estas posturas cuestionan el límite entre el humor de internet y la gravedad de los hechos delictivos.