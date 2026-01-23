 Video capta la detención de la influencer María Belén Patao
Video capta la detención de una influencer acusada de robar ropa en un bazar

De acuerdo con los comerciantes, notaron actitudes sospechosas y decidieron encararla, hecho que quedó registrado en video.

Video muestra cómo fue detenida influencer María Belén Patao., Captura de pantalla video de X.
Video muestra cómo fue detenida influencer María Belén Patao. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento exacto en que la influencer de moda María Belén Patao es confrontada y retenida por comerciantes, luego de ser acusada de robar prendas en un bazar de diseño en Buenos Aires, Argentina.

El incidente ocurrió en el playón del estadio de Estudiantes de La Plata, donde la creadora de contenido se encontraba recorriendo distintos puestos. De acuerdo con los comerciantes, notaron actitudes sospechosas y decidieron encararla, hecho que quedó registrado por varios asistentes.

La grabación inicia cuando Patao es confrontada por varias personas y ella pide que la dejen en libertad, negando en todo momento haber hurtado mercancía. Sin embargo, al revisar las bolsas que llevaba consigo, los vendedores descubren prendas que no habían sido pagadas.

No compró nada, se está robando todo", se escucha decir a una mujer en uno de los videos difundidos en redes sociales.

Pese a evidencias, influencer continuó negando el robo 

Pese a las evidencias, la influencer continuó negando el robo y exigía que la soltaran. Conforme los comerciantes revisaban las prendas, aparecían más artículos presuntamente sustraídos de distintos puestos. En otro fragmento del video, uno de los vendedores afirma con sorpresa: "Esta me la acaba de robar a mí, de mi puesto".

Durante el altercado, Patao acusó a los comerciantes de haberla lastimado. No obstante, uno de los hombres la confronta y le responde que la marca que mostraba era una cicatriz antigua, asegurando que nadie le había causado daño.

El video finaliza con la mujer retenida por los comerciantes, mientras se escuchan comentarios de los presentes como "Es todo robado" y "Todo es robado", al tiempo que aseguran que ya habían alertado a la policía.

Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar y trasladaron a la influencer, de 40 años, al Ministerio Público, donde se inició el proceso legal en su contra por el presunto delito de robo.

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SAT
Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messi
Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10
Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecos
