Video de automovilista atropellando a delincuente

VIDEO | Automovilista atropella a delincuente que pretendía asaltar a un motorista

Intento de asalto en plena carretera termina con un asaltante gravemente herido.

Delincuente sale volando tras fallido asalto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un intento de asalto ocurrido en una transitada autopista de Buenos Aires, Argentina, se volvió viral en las últimas horas luego de que un video de una cámara de seguridad captara el momento exacto en que uno de los delincuentes fue atropellado y salió proyectado por el aire. El hecho ocurrió la mañana del viernes 30 de enero sobre el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, en el partido de Quilmes, y generó impacto tanto por la violencia de la escena como por su amplia difusión en plataformas digitales a nivel mundial.

De acuerdo con la grabación, dos sujetos armados ingresaron de manera imprudente a la autopista con la intención de interceptar a un motociclista que circulaba por el carril de baja velocidad para despojarlo de su vehículo. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra repentina y riesgosa al cambiar de carril, lo que le permitió escapar del asalto y continuar su marcha.

La huida del motociclista provocó que los presuntos asaltantes intentaran abandonar la vía rápidamente. En ese momento, un automóvil que circulaba a alta velocidad no logró frenar y terminó arrollando a uno de ellos. El impacto fue tan fuerte que el joven salió despedido varios metros y cayó violentamente sobre el asfalto, quedando gravemente herido, mientras su cómplice escapó del lugar.

Delincuente quedó gravemente herido 

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron de inmediato y confirmaron que el herido, de aproximadamente 26 años, aún presentaba signos vitales. Fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece internado en estado grave, con múltiples fracturas, incluida una en el cráneo, por lo que su pronóstico es reservado. El hombre quedó bajo custodia policial y deberá responder ante la justicia por tentativa de robo agravado con arma de fuego.

Posteriormente, una mujer policía se presentó voluntariamente ante una comisaría de Quilmes y reconoció haber sido quien atropelló al delincuente. La agente aseguró que no actuó de forma intencional y que el hecho se produjo al intentar evitar una colisión previa. No obstante, la Justicia investiga su responsabilidad por lesiones culposas.

