Detenidos en incidentes tras fallido encuentro de therians

Una adolescente que se siente gata este sábado cuando centenares de jóvenes se han congregado a la espectativa de la concentración de therians que estaba prevista en Barcelona, EFE/ Marta Pérez
Una adolescente que se siente gata este sábado cuando centenares de jóvenes se han congregado a la espectativa de la concentración de therians que estaba prevista en Barcelona / FOTO: EFE/ Marta Pérez

El encuentro de 'therians' convocado el sábado en Barcelona, que resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que las autoridades intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

Según los datos actualizados este domingo, la Policía catalana detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los 'therians' se habían dado cita a través de las redes sociales en la tarde de ayer en el Arc de Triomf (Arco del Triunfo) de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Hasta 3 mil curiosos llegaron al lugar 

Sin embargo, hasta 3 mil curiosos acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los 'therians' se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Los 'therians', que están viviendo un 'boom' en Latinoamérica y cuyos primeros encuentros se han realizado esta semana en España, no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.

