 Agresión terminó con la muerte de un automovilista
Video de pelea de tránsito muestra brutal agresión que terminó con la muerte de un automovilista

Discusión entre automovilista y motorista escala a violencia y termina en tragedia.

Lo que empezó como reclamo vial terminó en un crimen.
Lo que empezó como reclamo vial terminó en un crimen. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de apenas 21 segundos ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales al mostrar una violenta pelea de tránsito que terminó con la muerte de un automovilista. La grabación, realizada por un testigo, exhibe el momento exacto en que una discusión vial escala hasta convertirse en una agresión fatal.

En las imágenes se observa a un hombre, identificado posteriormente como Darío Andrés Lau, de 50 años, enfrentarse con un motorista en plena vía pública. Según se aprecia en el clip, el automovilista sostiene un objeto similar a un tubo con el que golpea en repetidas ocasiones al sujeto de la moto, quien lleva puesto el casco de seguridad.

El motociclista intenta contener la agresión mientras recibe los impactos. Sin embargo, segundos después responde con varios puñetazos contra el automovilista. Lau cae al suelo y es entonces cuando el agresor continúa golpeándolo en la cabeza con fuerza. La víctima queda inmóvil sobre el pavimento y muere.

Tras la agresión, el motociclista se aparta, se retira el casco, se acomoda la ropa y se dirige hacia su moto con la aparente intención de abandonar el lugar. El video concluye en ese momento, dejando ver la gravedad del ataque.

Capturan e identifican a motorista 

De acuerdo con reportes oficiales, el presunto agresor fue identificado como Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25 años, luchador amateur, quien fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

La víctima era albañil y se encontraba a solo 12 cuadras de su vivienda cuando ocurrió el incidente. Según versiones preliminares, la discusión habría iniciado luego de que el automovilista rompiera el espejo retrovisor de la motocicleta. El motorista habría reclamado y comenzado a golpear el vehículo, lo que desató la confrontación física.

El hecho ocurrió frente al parque de la estación de trenes de Ranelagh, al sur de Buenos Aires, en Argentina, y ha generado un intenso debate sobre la violencia en incidentes de tránsito.

