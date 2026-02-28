Videos captan caída de alumnos durante foto de graduación

Videos que circulan en redes sociales captaron el momento en que un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, ubicada en la Ciudad de México, cayó de una tarima mientras posaba para una fotografía de graduación, hecho que dejó 33 personas heridas.
De acuerdo con las imágenes difundidas, decenas de alumnos se encontraban distribuidos en distintos niveles de una tarima instalada para la sesión conmemorativa. En el lugar había alrededor de 150 personas entre estudiantes y asistentes.
En el video se observa que, cuando el grupo ya estaba acomodado para la toma, la parte superior de la estructura cedió de manera repentina. Los jóvenes ubicados en la zona más alta cayeron hacia atrás, lo que provocó un efecto en cadena que arrastró a quienes estaban en los niveles inferiores, generando gritos y momentos de alarma.
Seis alumnos fueron trasladados a un hospital
Tras el colapso, servicios de emergencia de la capital acudieron al sitio para atender a los afectados. En total, 33 personas fueron valoradas por personal médico por golpes y lesiones menores, mientras que seis de ellas fueron trasladadas a hospitales para una revisión más detallada. Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad.
La zona fue resguardada mientras se brindaba atención médica y se retiraba la estructura colapsada.
La institución informó que la tarima formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor externo para la realización de la fotografía de graduación. No obstante, al tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones, asumió plenamente su responsabilidad institucional, garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria y aseguró que brindará acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran.