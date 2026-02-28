 Videos captan caída de alumnos durante foto de graduación
Viral

Videos captan violenta caída de alumnos durante foto de graduación

En uno de los videos se observa que, cuando el grupo ya estaba acomodado para la toma, la parte superior de la estructura cedió de manera repentina.

Compartir:
Colapsa tarima durante foto de graduación., Captura de pantalla video de X.
Colapsa tarima durante foto de graduación. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Videos que circulan en redes sociales captaron el momento en que un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, ubicada en la Ciudad de México, cayó de una tarima mientras posaba para una fotografía de graduación, hecho que  dejó 33 personas heridas.

De acuerdo con las imágenes difundidas, decenas de alumnos se encontraban distribuidos en distintos niveles de una tarima instalada para la sesión conmemorativa. En el lugar había alrededor de 150 personas entre estudiantes y asistentes.

En el video se observa que, cuando el grupo ya estaba acomodado para la toma, la parte superior de la estructura cedió de manera repentina. Los jóvenes ubicados en la zona más alta cayeron hacia atrás, lo que provocó un efecto en cadena que arrastró a quienes estaban en los niveles inferiores, generando gritos y momentos de alarma.

Seis alumnos fueron trasladados a un hospital 

Tras el colapso, servicios de emergencia de la capital acudieron al sitio para atender a los afectados. En total, 33 personas fueron valoradas por personal médico por golpes y lesiones menores, mientras que seis de ellas fueron trasladadas a hospitales para una revisión más detallada. Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad.

La zona fue resguardada mientras se brindaba atención médica y se retiraba la estructura colapsada.

La institución informó que la tarima formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor externo para la realización de la fotografía de graduación. No obstante, al tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones, asumió plenamente su responsabilidad institucional, garantizó la cobertura integral de la atención médica necesaria y aseguró que brindará acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran.

En Portada

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

09:50 AM, Feb 28
Estados Unidos e Israel atacan Iránt
Internacionales

Estados Unidos e Israel atacan Irán

06:30 AM, Feb 28
Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwaitt
Internacionales

Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

06:01 AM, Feb 28
Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iranít
Internacionales

Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

06:39 AM, Feb 28
Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Viníciust
Deportes

Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Vinícius

07:27 AM, Feb 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Super BowlSeguridadLiga NacionalEleccionesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos