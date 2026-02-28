 Con balacera despiden a asaltante abatido en un robo
Viral

"Te robaste el cielo": con balacera despiden a asaltante abatido en un robo

Víctima mata a presunto asaltante durante intento de robo de motocicleta.

Compartir:
Adolescente muere tras intento de robo de moto y funeral genera polémica en Argentina., Redes sociales.
Adolescente muere tras intento de robo de moto y funeral genera polémica en Argentina. / FOTO: Redes sociales.

Un adolescente de 14 años murió tras ser herido de bala cuando intentaba, junto a tres cómplices, robar una motocicleta en un hecho ocurrido en Argentina. El menor, identificado como Alejo Jairo Zahir, fue atacado por la víctima del intento de robo, quien resultó ser un oficial de la Policía Federal. Según las primeras investigaciones, el uniformado se defendió al sentirse rodeado y asediado por el grupo de adolescentes armados.

El fallecimiento del menor generó una fuerte movilización social y una polémica despedida organizada por familiares y amigos en la ciudad de Lanús, donde se realizó el cortejo fúnebre. Durante la caravana se escucharon motocicletas acelerando y disparos al aire, además de mensajes de despedida dedicados al adolescente, quien formaba parte de las divisiones juveniles del club Club Atlético Lanús.

Reacciones por la despedida del adolescente 

En redes sociales circularon videos del último adiós, donde amigos del menor expresaron mensajes emotivos, destacando el impacto que su muerte causó en su entorno cercano. Uno de sus amigos escribió palabras de despedida asegurando que nunca imaginó que la vida del adolescente terminaría de esa forma, pidiendo además que cuidara a su familia "desde el cielo".

No obstante, las manifestaciones también generaron reacciones negativas en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la forma en que se celebró la despedida del presunto asaltante menor de edad, señalando que el uso de armas de fuego y los disparos al aire enviaban un mensaje social preocupante.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, mientras el caso reabre el debate sobre la violencia juvenil, la inseguridad y el uso de la fuerza en situaciones de defensa personal en el país.

En Portada

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

09:50 AM, Feb 28
Estados Unidos e Israel atacan Iránt
Internacionales

Estados Unidos e Israel atacan Irán

06:30 AM, Feb 28
Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwaitt
Internacionales

Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

06:01 AM, Feb 28
Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iranít
Internacionales

Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

06:39 AM, Feb 28
Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Viníciust
Deportes

Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Vinícius

07:27 AM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridadSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos