Con balacera despiden a asaltante abatido en un robo

Un adolescente de 14 años murió tras ser herido de bala cuando intentaba, junto a tres cómplices, robar una motocicleta en un hecho ocurrido en Argentina. El menor, identificado como Alejo Jairo Zahir, fue atacado por la víctima del intento de robo, quien resultó ser un oficial de la Policía Federal. Según las primeras investigaciones, el uniformado se defendió al sentirse rodeado y asediado por el grupo de adolescentes armados.
El fallecimiento del menor generó una fuerte movilización social y una polémica despedida organizada por familiares y amigos en la ciudad de Lanús, donde se realizó el cortejo fúnebre. Durante la caravana se escucharon motocicletas acelerando y disparos al aire, además de mensajes de despedida dedicados al adolescente, quien formaba parte de las divisiones juveniles del club Club Atlético Lanús.
Reacciones por la despedida del adolescente
En redes sociales circularon videos del último adiós, donde amigos del menor expresaron mensajes emotivos, destacando el impacto que su muerte causó en su entorno cercano. Uno de sus amigos escribió palabras de despedida asegurando que nunca imaginó que la vida del adolescente terminaría de esa forma, pidiendo además que cuidara a su familia "desde el cielo".
No obstante, las manifestaciones también generaron reacciones negativas en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la forma en que se celebró la despedida del presunto asaltante menor de edad, señalando que el uso de armas de fuego y los disparos al aire enviaban un mensaje social preocupante.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, mientras el caso reabre el debate sobre la violencia juvenil, la inseguridad y el uso de la fuerza en situaciones de defensa personal en el país.