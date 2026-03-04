Newcastle pone fin al invicto del Manchester United en 2026

El Newcastle United puso fin al invicto del Manchester United en 2026 (2-1) con un triunfo de enorme mérito, ya que las ‘Urracas’ resistieron con diez futbolistas desde el minuto 41, cuando Jacob Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular un penalti, en una acción que condicionó el resto del encuentro.
Un golazo de William Osula en el minuto 90, apenas cinco minutos después de saltar al terreno de juego, decidió el choque para el rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.
El tanto acabó con la racha de los 'Diablos Rojos', que acumulaba nueve partidos sin perder —seis victorias y tres empates—, y supuso además la primera derrota de Michael Carrick al frente del conjunto de Old Trafford.
El partido arrancó con ritmo, y cuando apenas se habían cumplido cuatro minutos, Kieran Trippier puso un centro envenenado que ni Leny Yoro ni Senne Lammens acertaron a despejar y el balón terminó estrellándose en el palo.
La respuesta de los visitantes no tardó en llegar, por medio de una mala salida del Newcastle que permitió a Benjamin Šeško robar el balón y ceder para Bruno Fernandes, pero fue Matheus Cunha quien acabó la acción con un disparo muy desviado.
Los goles del Newcastle y Manchester United
Antes del descanso, el partido se volvió loco y Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular una caída en el área, dejando a los locales en inferioridad.
Cuando el panorama parecía favorable al Manchester United, llegó la acción que volvió a equilibrar el choque tras un penalti cometido por Bruno Fernandes sobre Anthony Gordon, que el propio Gordon transformó con un disparo por el centro.
Apenas tres minutos después, cuando se superaban los ocho minutos de añadido, los de Michael Carrick igualaron el duelo por medio de un cabezazo de Casemiro después de un centro preciso de Fernandes para devolver el empate al marcador.
En el momento en que todo apuntaba al empate, llegó el golpe definitivo de los visitantes con un pase largo preciso de Kieran hacia William Osula, que encaró al defensor, se abrió el espacio necesario y soltó un zurdazo cruzado al palo largo, imposible para el guardameta.
El golazo de Osula, que solo llevaba cinco minutos en el campo, certificó la victoria de los locales, que ascienden hasta la duodécima posición, mientras que los de Michael Carrick se mantienen terceros con los mismos puntos que el Aston Villa, que es cuarto.
*Información EFE.