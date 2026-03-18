 Influencer fue a vender un iPhone y le dispararon
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VIDEO: Influencer fue a vender un iPhone, lo emboscaron y le dispararon

Influencer fue a vender un iPhone y lo atacaron a tiros desde una banqueta.

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Trampa por venta de iPhone., Captura de pantalla video de Instagram.
Trampa por venta de iPhone. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.

Un video grabado por el propio influencer Gabriel García, de 32 años, muestra el momento en que fue emboscado y baleado cuando acudió a entregar dos celulares —entre ellos un iPhone— a un supuesto comprador en Barracas, Argentina.

En las imágenes, registradas con una cámara que él mismo llevaba en su casco, se observa cómo llega en motocicleta al punto acordado durante la noche. El lugar luce oscuro y con poca presencia de personas. Minutos después, un joven se le acerca con el pretexto de revisar uno de los teléfonos.

El supuesto comprador comienza a inspeccionar el dispositivo y a hacer preguntas, pero su actitud cambia rápidamente: mira de forma constante a su alrededor, como si esperara a alguien más. La escena genera tensión mientras el influencer empieza a mostrarse inquieto.

Segundos después, un vehículo blanco pasa por la calle en dirección contraria, sin relación directa con el ataque. Segundos más tarde, al otro lado de la vía, aparece un sujeto vestido de negro que caminaba por la banqueta; desde ahí saca un arma de fuego y dispara contra el influencer.

El creador de contenido resulta herido en la pierna, pero logra continuar avanzando mientras pide ayuda desesperadamente.

¡Me dispararon! ¡Auxilio! Por favor llamen a la policía", grita en el video mientras circula en su motocicleta, evidenciando la gravedad del ataque.

Gritos de auxilio 

La grabación finaliza con García solicitando auxilio a transeúntes. Algunos lo ignoran, mientras que otra persona le indica que, aparentemente, hay una patrulla cerca del sector.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios señalaron que el ataque habría sido planeado, destacando la actitud sospechosa del supuesto comprador y el momento en que aparece el vehículo.

El caso ha generado preocupación por los riesgos asociados a la compra y venta de artículos a través de plataformas digitales, especialmente cuando las entregas se realizan en lugares solitarios y durante horarios nocturnos.

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