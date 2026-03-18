 Motoladrones apuñalan a bailarina y todo queda grabado en video
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Motoladrones apuñalan a bailarina y todo queda grabado en video

Video capta brutal ataque de motoladrones que deja a bailarina sin poder cumplir su sueño.

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Motoladrones apuñalan a bailarina., Captura de pantalla video de Instagram.
Motoladrones apuñalan a bailarina. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.

Un video de cámaras de seguridad captó el violento momento en que dos motoladrones atacan a una joven bailarina en la localidad de Bosa, en Colombia, truncando en segundos el sueño por el que había trabajado durante años.

La víctima fue identificada como Luz Ángela Peña, estudiante de Ingeniería Topográfica de la Universidad Distrital y bailarina profesional, quien se preparaba para representar a su país en una competencia de coreografías en El Salvador.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes descienden de una motocicleta y la interceptan a pocos metros de su vivienda. Segundos después, la golpean, la insultan y la atacan con un arma blanca, apuñalándola en repetidas ocasiones antes de despojarla de sus pertenencias y huir del lugar.

El ataque ocurrió el martes 17 de marzo y, según se evidencia en el video, la joven intentó resistirse al robo para proteger sus pertenencias, incluyendo el dinero que había reunido con esfuerzo para costear su viaje. Peña vendía obleas para reunir fondos y poder cumplir su meta de participar en el certamen internacional.

Me aferraba a mi maleta; ahí tenía parte de un dinero que me habían prestado para ir a la gira. ‘Yo le doy el celular, no se lleve la cédula, la cédula, entrégueme la cédula y ya, por favor’", relató la joven a medios locales.

Bailarina sufrió heridas de gravedad 

Aunque sobrevivió al ataque, la bailarina sufrió graves heridas, debido a que fue apuñalada al menos tres veces en las piernas y una en la mano, lo que le ha dejado secuelas que le impiden caminar con normalidad y, por ahora, participar en la competencia que tanto anhelaba.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, los responsables no han sido capturados. El caso ha generado indignación en redes sociales, no solo por la brutalidad del ataque, sino por la forma en que la delincuencia puede truncar proyectos de vida en cuestión de segundos.

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Asalto en plena calle desata momentos de pánico y queda captado en video.

El video se ha viralizado rápidamente, evidenciando la violencia de este tipo de delitos y cómo los motoladrones aprovechan momentos de vulnerabilidad para cometer ataques, una problemática que también mantiene en alerta a otros países de la región.

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