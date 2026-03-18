 Graban aterrador asalto a un automovilista en plena calle
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Graban aterrador asalto a un automovilista en plena calle

Asalto en plena calle desata momentos de pánico y queda captado en video.

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Graban momentos de pánico durante asalto a automovilista en plena calle., Captura de pantalla video de X.
Graban momentos de pánico durante asalto a automovilista en plena calle. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de terror que vivieron los ocupantes de un vehículo particular en Bogotá, Colombia, al ser víctimas de un asalto armado mientras esperaban el cambio de semáforo.

El hecho, registrado por la cámara de otro automóvil que se encontraba detrás, evidencia la rapidez y violencia con la que actuaron los delincuentes en una zona del norte de la capital colombiana.

En las imágenes se observa cómo al menos tres sujetos interceptan el vehículo detenido. En cuestión de segundos, uno de ellos rompe el vidrio trasero con un objeto contundente, generando pánico entre los ocupantes. Seguidamente, otros dos hombres se suman al atraco.

Uno de los asaltantes, que portaba casco de motocicleta y un arma de fuego, amenaza al conductor para obligarlo a abrir el vehículo. Posteriormente, los agresores logran acceder al interior del carro, de donde sustraen una maleta del copiloto y otras pertenencias de las víctimas, antes de darse a la fuga.

Policía de Colombia se pronuncia 

De acuerdo con la Policía de ese país, el caso fue atendido tras un reporte ciudadano. El teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, explicó que el incidente fue reportado a través de la línea de emergencias.

El día de ayer se atiende un caso que llega a través de la línea 123 de la Policía, en donde informan de un hurto a unas personas en la calle 116 con carrera 71 del barrio San Nicolás", indicó el oficial.

Botero añadió que, tras la alerta, se activó un "plan candado" y las autoridades acudieron al lugar, donde ubicaron a las víctimas. Sin embargo, señaló que estas no continuaron con el proceso judicial.

Manifestaron no esperar la unidad investigativa y no formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación", precisó.

Video muestra violenta pelea entre motorista y automovilista en zona 10

Video evidencia pelea que bloqueó por completo el tránsito en un sector de zona 10.

El video, difundido por la cuenta "Colombia Oscura", se viralizó rápidamente al evidenciar un tipo de delito cada vez más común: asaltos a vehículos detenidos en semáforos. Este patrón no solo refleja la inseguridad en Bogotá, sino que también enciende las alertas en países como Guatemala, donde los conductores tampoco están exentos de estos riesgos.

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