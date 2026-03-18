Pelea entre motorista y automovilista en zona 10

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista y un automovilista protagonizan una violenta pelea en plena vía pública, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, generando caos vehicular en uno de los sectores más transitados.
En las imágenes, de apenas 33 segundos de duración, se observa cómo ambos conductores detienen sus vehículos a mitad de la calle para enfrentarse a golpes, sin importar el congestionamiento que ya se registraba en el área. La escena rápidamente provoca la paralización total del tránsito mientras otros automovilistas quedan atrapados sin poder avanzar.
Durante el altercado, los involucrados intercambian patadas y puñetazos. El motorista, que portaba casco, parecía tener cierta protección ante los golpes, mientras el automovilista intentaba responder a la agresión en medio de la vía.
Hasta el momento, se desconoce qué originó el enfrentamiento; sin embargo, se presume que pudo haberse tratado de un incidente vial, como no ceder el paso o un choque previo. En el video también se evidencia que ninguna persona intervino para detener la pelea, cuyo desenlace no quedó registrado.
Motoristas se van a los golpes en la calzada San Juan
Este hecho se suma a otro incidente reciente que también se viralizó. Hace un par de semanas, un video de 24 segundos captó el momento en que dos motoristas se enfrentaron a golpes en la 30 calle de la calzada San Juan, una de las principales arterias del departamento de Guatemala.
Según testigos, ambos conductores habrían colisionado y, tras un intercambio de palabras, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una riña. En la grabación se observa cómo dejan sus motocicletas sobre el arriate central y comienzan a lanzarse puñetazos en plena carretera.
Las imágenes muestran que el enfrentamiento se prolonga hasta que ambos terminan en el suelo, mientras el tránsito queda completamente detenido en ambas vías debido al altercado, afectando a decenas de usuarios que circulaban por el sector.