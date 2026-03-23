Famoso influencer hizo una chilena y terminó en coma

El influencer y futbolista brasileño JK Chapeco sufrió una grave lesión durante un partido de futbol al realizar una chilena, incidente que lo mantuvo en coma por 40 días. El hecho ocurrió en marzo de 2023 y volvió a generar atención mediática luego de que el propio creador de contenido compartiera el video del accidente en sus redes sociales.
En la grabación, difundida en su perfil de Instagram, se observa que JK Chapeco primero superó a un rival cerca del área contraria con un sombrerito, mantuvo el balón en el aire y, estando de espaldas a la portería, realizó la chilena. El tiro no alcanzó el arco, y durante la caída sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una lesión severa en el cuello, provocando convulsiones inmediatas.
Compañeros de equipo y rivales acudieron de inmediato para asistirlo. Se activó el protocolo de emergencia y Chapeco fue trasladado a un hospital, donde permaneció 40 días en coma. Su recuperación fue larga y compleja, manteniéndolo alejado de la vida pública durante varios meses.
Tres años de su accidente
El pasado 1 de marzo se cumplieron tres años del accidente. Chapeco compartió un mensaje en sus redes sociales en el que calificó su supervivencia como un milagro y reflexionó sobre la experiencia cercana a la muerte. Afirmó que este episodio le permitió revivir espiritualmente y adquirir una nueva perspectiva sobre la vida, asegurando que se siente con energías renovadas y agradecido por haber sobrevivido.
Dicen que los milagros son historias que leemos en los libros, pero yo soy la prueba viviente de que Dios todavía escribe capítulos imposibles. He sentido silencio, experimentado lo inexplicable y experimentado el sabor de la muerte. Pero Él tenía otros planes y me llamó. Me dio el aliento que el mundo pensaba que había terminado. El muerto resucitó, no solo físicamente, sino también espiritualmente, mi alma ha adquirido un nuevo color", escribió JK Chapeco.
Tras completar su recuperación, JK Chapeco retomó sus actividades en redes sociales y regresó a las canchas, continuando su carrera como influencer y futbolista. El video del accidente ha sido compartido ampliamente, mostrando el momento exacto de la chilena y sus consecuencias inmediatas.