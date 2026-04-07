Lluvia de billetes en centro comercial provoca caos

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento exacto en que una lluvia de billetes desata el caos en un centro comercial de Chile, generando pánico entre los visitantes.
En las imágenes, que duran apenas 33 segundos, se puede ver a decenas de personas corriendo, gritando y empujándose para alcanzar los billetes que caían desde el segundo piso, mientras otros visitantes intentaban resguardarse y evitar ser atropellados.
El incidente provocó al menos cinco personas heridas y daños materiales dentro del recinto, según confirmaron fuentes del centro comercial. Los trabajadores del lugar trataron de contener la situación, pero la sorpresa y la rapidez con la que la multitud se abalanzó sobre el dinero hicieron que el caos fuera inevitable.
Las autoridades locales fueron notificadas de inmediato. La Policía de Investigaciones (PDI) inició las diligencias correspondientes y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que el Ministerio de Seguridad ha presentado una querella contra los responsables del incidente, por poner en riesgo la integridad de los asistentes.
¿Quiénes son los involucrados?
Entre los involucrados se encuentra el influencer Sebastián Betancourt, conocido por liderar la página Premia2, quien fue quien lanzó los billetes desde el segundo piso del centro comercial.
Betancourt dirige este sitio junto a Diego Álvarez Quiroz, conocido como "Sapito", y ambos organizan dinámicas para premiar a sus seguidores con dinero, iPhones y MacBooks. Sin embargo, su participación es secundaria frente a los riesgos que generó la situación, según enfatizan las autoridades y el centro comercial.ç
El personal del centro comercial dejó en claro que esta actividad no había sido autorizada, y que cualquier evento de esta naturaleza debe ser coordinado con la administración y las autoridades para garantizar la seguridad de los visitantes. Por su parte, se analizan posibles acciones legales contra los responsables, incluyendo a los influencers.
El video ha generado un intenso debate en redes sociales. Usuarios de diversas partes de Latinoamérica criticaron que la "lluvia de billetes" pudo provocar accidentes graves y que, pese a la intención de "hacer un bien", la acción terminó poniendo en riesgo a varias personas. Muchos señalaron que este tipo de dinámicas, cuando no son controladas, pueden convertirse en eventos peligrosos y caóticos.