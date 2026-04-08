 Pasajero intenta asaltar a mototaxista en Guatemala
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Video muestra cómo pasajero intenta asaltar a mototaxista en ruta hacia San Pedro Sacatepéquez

Intento de asalto en camino a San Pedro Sacatepéquez queda registrado en video.

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Imagen con fines ilustrativos. , Captura de pantalla video de X.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un pasajero intenta asaltar a un mototaxista por aplicación mientras era trasladado a su destino. El hecho quedó registrado gracias a una cámara instalada en el casco de seguridad del conductor, lo que permitió documentar todo lo ocurrido durante el trayecto.

De acuerdo con el relato de la víctima, el pasajero solicitó el servicio con destino a San Pedro Sacatepéquez. La grabación, que tiene una duración de 1 minuto con 37 segundos, evidencia que ambos se desplazaban por un tramo solitario y con poca iluminación cuando el sujeto comenzó a amenazar al motorista.

En el video se escucha cómo el pasajero le exige Q500 al conductor. Ante la situación, el mototaxista intenta mantener la calma y le pide que no lo sujete de esa manera, advirtiendo que podrían sufrir un accidente debido a que se encontraban en movimiento.

Sin embargo, el individuo insiste con la exigencia. El motorista, buscando evitar una situación más peligrosa, le indica que se detendrá para entregarle el dinero, mientras continúa avanzando hacia un área más transitada.

Minutos después, al llegar a un sector con mejor iluminación y presencia de otras personas, el conductor detiene la marcha y le pregunta directamente al sujeto cuánto dinero desea. En ese momento, el pasajero desciende de la motocicleta, lanza un puñetazo al mototaxista y huye del lugar.


Asaltante huye 

El video muestra que el presunto asaltante tropieza y cae a pocos metros, lo que permite al conductor intentar alcanzarlo. No obstante, el sujeto logra ponerse de pie nuevamente y escapa.

Personas que se encontraban en el lugar se acercaron para preguntar lo sucedido, a lo que el motorista respondió que había sido víctima de un intento de asalto.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del agresor y si el caso fue denunciado ante las autoridades correspondientes.

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