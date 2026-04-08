 Sicario irrumpe en fiesta familiar y desata ataque a balazos
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Video muestra el momento en que sicario irrumpe en fiesta familiar y desata ataque a balazos

Sicario se infiltró como invitado en una fiesta familiar para cometer el crimen.

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De la celebración al caos., Captura de pantalla video de X.
De la celebración al caos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un brutal asesinato ocurrido en la ciudad de Sullana, en Perú, ha causado conmoción luego de que el crimen fuera captado en video y difundido ampliamente en redes sociales. El hecho, vinculado presuntamente al crimen organizado, muestra el momento en que un sicario irrumpe en una fiesta familiar y dispara contra un hombre frente a varios testigos.

Las imágenes, consideradas altamente sensibles por su crudeza, evidencian la violencia del ataque y han generado indignación entre usuarios que han compartido el material en distintas plataformas digitales.

En el video se observa a varias personas reunidas en lo que parece ser una celebración familiar, sentadas en círculo. Incluso, una mujer recibe un arreglo floral mientras transcurre el encuentro con aparente normalidad. Segundos después, se aprecia la llegada de motociclistas al exterior del lugar.

Luego, un hombre vestido de negro ingresa al sitio sin levantar sospechas entre los asistentes, quienes aparentemente lo confunden con un invitado. Sin mediar palabra, el atacante identifica a su objetivo y abre fuego, realizando más de 20 disparos en medio del pánico generalizado.

Los presentes intentan resguardarse mientras ocurre el ataque. En medio de la confusión, uno de los familiares intenta intervenir y empuja al agresor, sin embargo, este responde violentamente, logrando apartarlo y continuar con el crimen.

Identifican a víctima mortal 

De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Sandoval. El agresor habría permanecido en el lugar hasta asegurarse de que el hombre no presentara signos vitales, para luego darse a la fuga.

Autoridades peruanas indicaron que el caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas. Asimismo, informaron que se mantiene un operativo para dar con el responsable, cuyo rostro quedó registrado en el video que circula en redes sociales.

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