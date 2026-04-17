 Automovilista atropella a delincuente y frustra robo
Viral

Cámara capta momento en que automovilista atropella a delincuente y frustra violento robo

Intento de robo termina con un delincuente gravemente lesionado tras ser atropellado por un automovilista.

Compartir:
Automovilista frustra violento intento de robo al atropellar a delincuente en plena huida en Argentina., Captura de pantalla video de X.
Automovilista frustra violento intento de robo al atropellar a delincuente en plena huida en Argentina. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por cámaras de videovigilancia y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un intento de robo de vehículo es frustrado tras la intervención inesperada de un automovilista.

En la grabación, que dura casi un minuto y que fue captada en Argentina, se observa cómo un grupo de delincuentes rodea a un hombre que acababa de salir de una tienda de conveniencia y se disponía a encender su camioneta.

En segundos, uno de los asaltantes abre la puerta del conductor, lo amenaza con un arma de fuego y lo obliga a descender del vehículo. Durante la acción, el agresor realiza un disparo al aire para intimidar a la víctima.

Mientras el conductor es sometido, otros dos implicados se aproximan a la camioneta con la intención de abordarla y concretar el robo. Sin embargo, en ese momento aparece un automóvil color rojo que, según se aprecia en el video, ya había observado la escena desde metros atrás.

El vehículo se acerca rápidamente y embiste a uno de los delincuentes justo cuando intentaba subir por el lado del copiloto. El impacto le provocó una grave lesión en el tobillo que lo dejó incapaz de ponerse de pie con normalidad.

Tras el atropello, el asaltante herido logra llegar hacia sus cómplices, quienes detienen momentáneamente la agresión para auxiliarlo. Mientras esto ocurre, el propietario del local sale de la tienda para intentar ayudar al conductor de la camioneta, quien todavía estaba siendo amenazado por uno de los asaltantes.

Se llevan cargado a delincuente lesionado 

Poco después, al ver a su compañero lesionado y la situación descontrolada, los delincuentes deciden abandonar el lugar. Lo levantan entre varios y se lo llevan para retirarse de la escena.

Según lo que se observa en el video, el robo no se concretó y el propietario de la camioneta resultó ileso. El hecho ha circulado ampliamente en redes sociales y ha generado diversas reacciones en distintas plataformas digitales. 

En Portada

CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegost
Nacionales

CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegos

10:20 AM, Abr 17
Realizan allanamientos en centro de salud de Santa Cruz del Quichét
Nacionales

Realizan allanamientos en centro de salud de Santa Cruz del Quiché

09:46 AM, Abr 17
Organizaciones internacionales piden transparencia en elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Organizaciones internacionales piden transparencia en elección de Fiscal General

08:36 AM, Abr 17
Ricardo Arjona y Gaby Moreno posan juntos en Broadway: la imagen y el mensaje que se vuelven viralest
Farándula

Ricardo Arjona y Gaby Moreno posan juntos en Broadway: la imagen y el mensaje que se vuelven virales

08:13 AM, Abr 17
Liga Nacional: Comunicaciones a dos puntos del descensot
Deportes

Liga Nacional: Comunicaciones a dos puntos del descenso

08:55 AM, Abr 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos