Automovilista atropella a delincuente y frustra robo

Un video captado por cámaras de videovigilancia y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un intento de robo de vehículo es frustrado tras la intervención inesperada de un automovilista.
En la grabación, que dura casi un minuto y que fue captada en Argentina, se observa cómo un grupo de delincuentes rodea a un hombre que acababa de salir de una tienda de conveniencia y se disponía a encender su camioneta.
En segundos, uno de los asaltantes abre la puerta del conductor, lo amenaza con un arma de fuego y lo obliga a descender del vehículo. Durante la acción, el agresor realiza un disparo al aire para intimidar a la víctima.
Mientras el conductor es sometido, otros dos implicados se aproximan a la camioneta con la intención de abordarla y concretar el robo. Sin embargo, en ese momento aparece un automóvil color rojo que, según se aprecia en el video, ya había observado la escena desde metros atrás.
El vehículo se acerca rápidamente y embiste a uno de los delincuentes justo cuando intentaba subir por el lado del copiloto. El impacto le provocó una grave lesión en el tobillo que lo dejó incapaz de ponerse de pie con normalidad.
Tras el atropello, el asaltante herido logra llegar hacia sus cómplices, quienes detienen momentáneamente la agresión para auxiliarlo. Mientras esto ocurre, el propietario del local sale de la tienda para intentar ayudar al conductor de la camioneta, quien todavía estaba siendo amenazado por uno de los asaltantes.
Se llevan cargado a delincuente lesionado
Poco después, al ver a su compañero lesionado y la situación descontrolada, los delincuentes deciden abandonar el lugar. Lo levantan entre varios y se lo llevan para retirarse de la escena.
Según lo que se observa en el video, el robo no se concretó y el propietario de la camioneta resultó ileso. El hecho ha circulado ampliamente en redes sociales y ha generado diversas reacciones en distintas plataformas digitales.