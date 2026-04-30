 Motorista contra ciclista mientras esperaban el semáforo
Viral

Video capta provocación de motorista contra ciclista mientras esperaban el semáforo

Indignación por video de motorista que cubre de humo a ciclista.

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Motorista que agrede a ciclista en semáforo en rojo., Captura de pantalla video de X.
Motorista que agrede a ciclista en semáforo en rojo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado fuerte rechazo al evidenciar el momento en que un motorista agrede a un ciclista mientras ambos esperaban el cambio de luz en un semáforo en rojo.

En las imágenes se observa cómo el ciclista permanece detenido de forma tranquila, aguardando su turno para avanzar. Sin embargo, un motociclista se adelanta y se coloca frente a él. Segundos después, comienza a acelerar de manera deliberada, "quemando llanta" y generando una densa nube de humo que impacta directamente al ciclista que se encontraba detrás.

La grabación también muestra la presencia de otros motociclistas que aparentemente se desplazaban en caravana. Algunos de ellos reaccionan con risas ante la escena, lo que ha incrementado la indignación en redes sociales y generado múltiples críticas hacia este tipo de conductas en la vía pública. 

Riesgos para la salud

El video evidencia que no se trató de un incidente accidental o una falla mecánica, sino de una acción deliberada para hostigar a otro usuario de la vía. Este tipo de actos no solo representa una falta de respeto, sino también un riesgo para la salud, debido a la exposición directa a gases contaminantes, y una provocación que pudo escalar a un conflicto mayor.

La difusión del material ha desatado un amplio debate sobre la convivencia entre distintos usuarios de la vía, particularmente entre conductores de vehículos motorizados y ciclistas, así como la necesidad de fomentar el respeto y la educación vial.

Aunque en un inicio se especuló que el hecho había ocurrido en países como Colombia, Ecuador o Guatemala, posteriormente se confirmó que el incidente tuvo lugar en Ixtapaluca, México. Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones contra el responsable.

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