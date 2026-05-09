 Fotógrafa y actriz rusa muere durante grabación
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Famosa actriz muere durante grabación de promocional de motociclismo

Cámara capta instante en que actriz es atropellada por motorista en plena grabación.

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Actriz rusa muere atropellada por motociclista., Captura de pantalla video de X.
Actriz rusa muere atropellada por motociclista. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La actriz, modelo y fotógrafa de motociclismo Ksenia Dobromilova, de 34 años, murió tras ser atropellada durante la grabación de un promocional en Moscú, Rusia.

De acuerdo con autoridades locales, el hecho ocurrió durante una producción audiovisual relacionada con el motociclismo, en la que participaban pilotos y creadores de contenido en una carretera habilitada para la sesión. Dobromilova formaba parte del equipo de trabajo como fotógrafa y encargada de la grabación del material promocional.

Según las imágenes, un motorista que participaba en la filmación perdió el control de su unidad mientras realizaba una maniobra a alta velocidad, impactando directamente contra la actriz, quien se encontraba en el área de grabación. El accidente ocurrió en cuestión de segundos y provocó la suspensión inmediata de la actividad.

Testigos del hecho indicaron que varias personas acudieron rápidamente para auxiliarla e intentaron brindarle reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia. Sin embargo, paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Conductor de la moto era amigo cercano de la fotográfa 

El conductor de la motocicleta también resultó herido tras caer al pavimento después del impacto. Fue identificado como Maxim Zaviryukha, quien era amigo cercano de la víctima. Tras recibir atención médica, quedó bajo prisión domiciliaria mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.

De acuerdo con medios locales, Dobromilova era reconocida en el ámbito del motociclismo por su trabajo como fotógrafa profesional y creadora de contenido audiovisual. Solía participar en sesiones organizadas con motociclistas y pilotos, donde producía material para redes sociales y proyectos promocionales.

Las autoridades señalaron que el área donde ocurrió el accidente no contaba con barreras de protección suficientes ni señalización adecuada para este tipo de actividad, lo que forma parte de las líneas de investigación.

El caso ha generado conmoción en la comunidad artística y del motociclismo en Rusia, donde seguidores y colegas han expresado mensajes de condolencia tras su repentina muerte.

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