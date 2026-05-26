 Aparatoso accidente entre motoristas en Villa Nueva
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Video capta aparatoso accidente entre motoristas en Villa Nueva

Captan fuerte accidente entre motoristas; uno cayó dentro de una cuneta.

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Accidente de motos en Villa Nueva., Captura de pantalla video de X.
Accidente de motos en Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto de un aparatoso accidente de tránsito protagonizado por dos motoristas en el sector de Linda Vista, en Villa Nueva.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que ambos motoristas salen del paso a desnivel y, segundos después, ocurre la violenta colisión.

En la grabación se observa que uno de los motoristas se desplaza a excesiva velocidad y reduce peligrosamente la distancia con respecto al otro conductor. En ese preciso momento, ambos colisionan, provocando que uno de ellos caiga de inmediato sobre el asfalto.

Tras el impacto, el segundo motorista pierde el control de la motocicleta y continúa avanzando varios metros hasta salirse de la vía y caer abruptamente dentro de una cuneta.

Personas que se encontraban en el sector corrieron rápidamente para auxiliar al motorista herido, mientras en el fondo de la grabación se observa que la otra víctima logra ponerse de pie por sus propios medios.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron la velocidad excesiva y la imprudencia al conducir como factores que continúan provocando accidentes de gravedad en distintas rutas del país.

Impacto de los accidentes de motocicleta en Guatemala

Los accidentes de tránsito, particularmente los que involucran motociclistas, continúan generando un fuerte impacto en el sistema de salud pública y en las finanzas estatales de Guatemala.

Autoridades salubristas han señalado que hasta un 80 % del presupuesto anual del Hospital Roosevelt se destina al tratamiento de víctimas de accidentes viales, principalmente motociclistas, cifra que refleja la gravedad de esta problemática en el país.

Además, el aumento acelerado del parque vehicular, especialmente de motocicletas, ha contribuido a que Guatemala figure entre los diez países del continente con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Aunque la tasa de accidentes no sea la más alta, la severidad de estos hechos y sus consecuencias en la salud pública agravan considerablemente la situación.

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente, advierte Salud

La creciente cifra de accidentes de motociclistas en Guatemala genera un impacto alarmante en el sistema de salud, absorbiendo hasta el 80% del presupuesto del Hospital Roosevelt.

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