 Video exhibe error policial tras multa
Viral

Multan a conductora por "usar el celular con la mano derecha" pese a no tenerla

Grabación expone error policial tras acusar a conductora de usar el celular con la mano derecha pese a no tener esa extremidad.

Compartir:
Oficial acusó a conductora de usar el celular con la mano derecha, pero ella mostró que no tiene esa extremidad., Redes sociales.
Oficial acusó a conductora de usar el celular con la mano derecha, pero ella mostró que no tiene esa extremidad. / FOTO: Redes sociales.

Una influencer identificada como Katie fue multada por presuntamente utilizar el teléfono celular mientras conducía en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el caso generó polémica luego de que la mujer demostrara que no podía haber cometido la infracción de la forma en que fue señalada por el oficial.

El incidente quedó registrado en la cámara corporal del agente Debra DeCasale y posteriormente el video fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

Según el reporte policial, DeCasale aseguró haber observado a la conductora manipulando un teléfono móvil con la mano derecha mientras circulaba por la ciudad de Lake Worth, en el condado de Palm Beach.

No obstante, durante la conversación con el agente, la mujer levantó el brazo derecho y evidenció que no tiene mano, cuestionando así cómo podía haber sostenido un celular de la manera descrita por el policía.

Oficial cambia versión

En el video también se observa que la conductora confrontó al oficial por inconsistencias en su versión. Inicialmente, el agente afirmó haber visto específicamente la "mano derecha" utilizando el dispositivo; sin embargo, posteriormente modificó sus declaraciones y señaló únicamente que observó "una mano" manipulando un objeto.

A pesar de ello, el oficial insistió en que la automovilista había cometido la infracción e incluso le pidió confirmar bajo juramento que no utilizaba el teléfono mientras manejaba.

Finalmente, tras el intercambio y la revisión del caso, las acusaciones fueron desestimadas y la audiencia anulada.

En Florida, utilizar el teléfono celular mientras se conduce puede derivar en sanciones económicas y multas de tránsito, debido a las campañas impulsadas por las autoridades para reducir accidentes relacionados con distracciones al volante.

¿Cuándo inician las vacaciones de medio año para los estudiantes en Guatemala?

Se acerca uno de los períodos más esperados por miles de estudiantes en el país.

En Portada

Atropellan a un menor en la Ruta Nacional 14t
Nacionales

Atropellan a un menor en la Ruta Nacional 14

10:20 PM, Mayo 27
Autoridades alertan por captación temprana de niños y adolescentes por pandillast
Nacionales

Autoridades alertan por captación temprana de niños y adolescentes por pandillas

04:42 PM, Mayo 27
Canadá suspende visados e impone cuarentenas por brote de ébola en Áfricat
Internacionales

Canadá suspende visados e impone cuarentenas por brote de ébola en África

01:34 PM, Mayo 27
Antigua GFC anuncia la baja de un histórico goleador t
Deportes

Antigua GFC anuncia la baja de un histórico goleador

08:42 PM, Mayo 27
Comunicaciones hace una limpia en su plantelt
Deportes

Comunicaciones hace una limpia en su plantel

06:59 PM, Mayo 27

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridCopa del MundoLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar