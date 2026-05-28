Video exhibe error policial tras multa

Una influencer identificada como Katie fue multada por presuntamente utilizar el teléfono celular mientras conducía en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el caso generó polémica luego de que la mujer demostrara que no podía haber cometido la infracción de la forma en que fue señalada por el oficial.
El incidente quedó registrado en la cámara corporal del agente Debra DeCasale y posteriormente el video fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.
Según el reporte policial, DeCasale aseguró haber observado a la conductora manipulando un teléfono móvil con la mano derecha mientras circulaba por la ciudad de Lake Worth, en el condado de Palm Beach.
No obstante, durante la conversación con el agente, la mujer levantó el brazo derecho y evidenció que no tiene mano, cuestionando así cómo podía haber sostenido un celular de la manera descrita por el policía.
Oficial cambia versión
En el video también se observa que la conductora confrontó al oficial por inconsistencias en su versión. Inicialmente, el agente afirmó haber visto específicamente la "mano derecha" utilizando el dispositivo; sin embargo, posteriormente modificó sus declaraciones y señaló únicamente que observó "una mano" manipulando un objeto.
A pesar de ello, el oficial insistió en que la automovilista había cometido la infracción e incluso le pidió confirmar bajo juramento que no utilizaba el teléfono mientras manejaba.
Finalmente, tras el intercambio y la revisión del caso, las acusaciones fueron desestimadas y la audiencia anulada.
En Florida, utilizar el teléfono celular mientras se conduce puede derivar en sanciones económicas y multas de tránsito, debido a las campañas impulsadas por las autoridades para reducir accidentes relacionados con distracciones al volante.