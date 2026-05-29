Persecución de avestruz a motorista en plena vía pública

Un insólito incidente ocurrido en el Estado de México se volvió viral en redes sociales luego de que un video captara el momento en que una avestruz persigue a un motorista mientras ambos circulan por una vía pública.
La grabación fue realizada por el propio motorista y muestra al ave corriendo a gran velocidad detrás de la motocicleta. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios debido a lo inusual de la escena.
Sin embargo, ese no fue el único video del recorrido del animal. Otras grabaciones difundidas en redes sociales muestran a la avestruz desplazándose por distintas calles de Tepotzotlán, donde incluso persigue un autobús del transporte público y corre junto a varios vehículos particulares.
¿De quién era el avestruz?
De acuerdo con testigos, el ejemplar escapó del lugar donde era resguardado y recorrió varios kilómetros por la comunidad de Santiago Cuautlalpan, generando sorpresa entre vecinos, automovilistas y peatones.
En una de las grabaciones se escucha a una mujer exclamar: "Pasó un avestruz", mientras observa al ave correr a toda velocidad entre automóviles y unidades de transporte colectivo.
Las imágenes muestran al animal, que supera los dos metros de altura, desplazándose con largas zancadas por la carretera, incluso logrando alcanzar y rebasar algunos vehículos en determinados momentos.
El recorrido también generó preocupación entre los habitantes debido al riesgo de accidentes. Durante la persecución, la avestruz estuvo cerca de provocar un percance al impactar uno de los costados de un autobús de pasajeros mientras corría junto a la unidad.
Resguardan avestruz que corría por calles
La situación obligó a las autoridades municipales a intervenir. Tras recibir múltiples reportes, personal de Protección Civil de Tepotzotlán desplegó un operativo para localizar al animal y evitar que causara algún accidente o resultara herido.
Según medios mexicanos, la avestruz fue localizada horas después en la misma comunidad donde había sido vista por última vez. Para entonces, sus propietarios ya la habían sujetado con un lazo para trasladarla nuevamente a su lugar de resguardo.
Autoridades municipales indicaron que inicialmente pensaron que se trataba de una broma o incluso de un video generado con inteligencia artificial. No obstante, tras confirmar que el ave realmente corría por las calles del municipio, se activó el protocolo correspondiente para garantizar la seguridad de la población y del propio animal.