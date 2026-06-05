Mar de fondo arrastra y hunde un picop en playa de México

Un video captado por un bañista muestra el momento en que un picop fue arrastrado por el fuerte oleaje y terminó hundido en la playa de Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán, Colima, México, durante un evento asociado al fenómeno de mar de fondo.
Las imágenes, que se han difundido en redes sociales, evidencian cómo el nivel del mar aumentó de manera repentina y alcanzó el vehículo mientras permanecía sobre la arena, cerca de la línea costera. En cuestión de minutos, las olas comenzaron a impactar el picop con fuerza, dificultando cualquier intento por retirarlo del lugar.
Según testigos, el conductor permaneció junto al vehículo mientras intentaba evaluar la situación; sin embargo, el incremento del oleaje terminó por dejarlo inmovilizado. Ante el riesgo que representaba la fuerza del mar, el hombre optó por abandonar el picop y ponerse a salvo en tierra firme.
La grabación muestra cómo las olas continuaron golpeando el vehículo hasta que la corriente comenzó a desplazarlo lentamente mar adentro. Minutos después, una serie de oleajes de mayor intensidad terminó por arrastrarlo completamente, provocando que quedara sumergido ante la mirada de varias personas que se encontraban en la playa.
¿Qué es el mar de fondo?
De acuerdo con autoridades de protección civil, el incidente ocurrió en medio de condiciones de oleaje elevado provocadas por el mar de fondo, un fenómeno que genera olas con mayor energía y puede ocasionar aumentos repentinos en el nivel del mar.
La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima mantiene la alerta en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, donde continúan las recomendaciones para evitar actividades recreativas en el mar.
Las autoridades exhortaron a la población a no ingresar al océano ni acercarse a la franja costera mientras persistan las condiciones de riesgo, así como mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por los cuerpos de emergencia.