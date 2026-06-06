 Motoladrones disparan contra una mujer frente a su vivienda
Viral

Video capta el momento en que motoladrones disparan contra una mujer frente a su vivienda

Cámaras registran el dramático desenlace de un intento de asalto.

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Motoladrón dispara a mujer. , Captura de pantalla video de X.
Motoladrón dispara a mujer. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video de cámaras de seguridad que comenzó a viralizarse en redes sociales muestra el violento momento en que una mujer fue atacada por dos motoladrones armados mientras esperaba ingresar a su vivienda en Bogotá, Colombia.

Las imágenes, captadas la noche del pasado 27 de mayo, muestran a la joven frente a la puerta de su casa mientras esperaba que le abrieran. Segundos después, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan al lugar y la interceptan.

En el video se observa cómo uno de los delincuentes desciende del vehículo y, portando un arma de fuego, exige a la víctima que entregue sus pertenencias. Al percatarse de la amenaza, la mujer reaccionó de inmediato e intentó escapar corriendo para ponerse a salvo.

Sin embargo, el asaltante abrió fuego en su contra y realizó dos disparos mientras la víctima huía. De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer resultó herida tras recibir impactos en la espalda.

Investigan ataque contra mujer

La grabación, que ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, muestra la rapidez con la que ocurrió el ataque y la violencia empleada por los delincuentes durante el intento de robo.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Según medios colombianos, la Policía ya analiza las cámaras de seguridad del sector y otras evidencias que permitan identificar a los atacantes y establecer la ruta que siguieron después de cometer el hecho.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso. Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios exigen justicia para la víctima y mayores medidas de seguridad para prevenir este tipo de ataques.

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