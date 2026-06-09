Eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027

La comunidad astronómica internacional ya tiene marcada una fecha en el calendario: el 2 de agosto de 2027. Ese día ocurrirá un eclipse solar total que los expertos consideran el más impresionante del siglo XXI debido a su extraordinaria duración y a las condiciones excepcionales que acompañarán el fenómeno.
Según cálculos científicos, la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— alcanzará una duración máxima de seis minutos y 22 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes que han captado la atención mundial.
Para ponerlo en perspectiva, el eclipse total observado el 8 de abril de 2024 en Norteamérica registró una totalidad de cuatro minutos y 28 segundos, mientras que el histórico eclipse de 1991 apenas superó los dos minutos de oscuridad completa.
Combinación de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol
Los especialistas destacan que la combinación de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol permitirá que la sombra lunar recorra una extensa trayectoria de más de 15 mil kilómetros sobre la superficie terrestre. Durante su recorrido, la sombra avanzará a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora y cubrirá cerca de 2.5 millones de kilómetros cuadrados.
El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico y posteriormente atravesará varios países del norte de África y Medio Oriente. La trayectoria incluirá territorios de Marruecos, Túnez, Libia y Egipto, antes de continuar por Arabia Saudita y Yemen para finalizar sobre el océano Índico.
Los astrónomos coinciden en señalar a la ciudad de Luxor, en Egipto, como el mejor lugar del planeta para observar el eclipse. Allí se registrará el período más prolongado de oscuridad total, estimado en seis minutos y 23 segundos.
Además de quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad, millones de personas podrán apreciar el eclipse de forma parcial desde distintas regiones de Europa, África y el sur de Asia.
Eclipse solar total
Antes de este esperado acontecimiento, el mundo tendrá otra oportunidad para observar un eclipse solar total. El 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna cruzará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal, ofreciendo un adelanto de los grandes espectáculos astronómicos que marcarán el final de esta década.