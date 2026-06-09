 Eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027
Viral

¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar que promete oscurecer el cielo durante más de seis minutos?

El eclipse más impresionante del siglo está cada vez más cerca.

Compartir:
El eclipse solar total de 2027 promete ser el más espectacular del siglo XXI., Redes sociales.
El eclipse solar total de 2027 promete ser el más espectacular del siglo XXI. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La comunidad astronómica internacional ya tiene marcada una fecha en el calendario: el 2 de agosto de 2027. Ese día ocurrirá un eclipse solar total que los expertos consideran el más impresionante del siglo XXI debido a su extraordinaria duración y a las condiciones excepcionales que acompañarán el fenómeno.

Según cálculos científicos, la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— alcanzará una duración máxima de seis minutos y 22 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes que han captado la atención mundial.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse total observado el 8 de abril de 2024 en Norteamérica registró una totalidad de cuatro minutos y 28 segundos, mientras que el histórico eclipse de 1991 apenas superó los dos minutos de oscuridad completa.

Combinación de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol 

Los especialistas destacan que la combinación de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol permitirá que la sombra lunar recorra una extensa trayectoria de más de 15 mil kilómetros sobre la superficie terrestre. Durante su recorrido, la sombra avanzará a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora y cubrirá cerca de 2.5 millones de kilómetros cuadrados.

El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico y posteriormente atravesará varios países del norte de África y Medio Oriente. La trayectoria incluirá territorios de Marruecos, Túnez, Libia y Egipto, antes de continuar por Arabia Saudita y Yemen para finalizar sobre el océano Índico.

Los astrónomos coinciden en señalar a la ciudad de Luxor, en Egipto, como el mejor lugar del planeta para observar el eclipse. Allí se registrará el período más prolongado de oscuridad total, estimado en seis minutos y 23 segundos.

Además de quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad, millones de personas podrán apreciar el eclipse de forma parcial desde distintas regiones de Europa, África y el sur de Asia.

Eclipse solar total

Antes de este esperado acontecimiento, el mundo tendrá otra oportunidad para observar un eclipse solar total. El 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna cruzará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal, ofreciendo un adelanto de los grandes espectáculos astronómicos que marcarán el final de esta década.

En Portada

Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluviast
Nacionales

Tormenta Cristina continúa avanzando en la región; se prevé fuerte incremento de lluvias

06:53 AM, Jun 09
Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3t
Nacionales

Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3

07:41 AM, Jun 09
Ataque en autobús en Chinautla: una mujer fallecida y varios heridost
Nacionales

Ataque en autobús en Chinautla: una mujer fallecida y varios heridos

06:19 AM, Jun 09
Ronaldinho lanza su primer disco llamado Camisa 10t
Deportes

Ronaldinho lanza su primer disco llamado Camisa 10

08:33 AM, Jun 09
La supuesta profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026 que volvió a encender las redest
Farándula

La supuesta profecía de Baba Vanga sobre el Mundial 2026 que volvió a encender las redes

07:36 AM, Jun 09

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundo#liganacionalredes socialesFIFAReal MadridMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar