 El insólito error de un conductor que terminó en choque

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Video capta el insólito error de un conductor que terminó en choque

Se bajó del auto para pelear con un motorista, olvidó activar el freno de mano y su descuido acabó en accidente.

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Sale de su auto para reclamar y segundos después ocurre lo inesperado., Captura de pantalla video de X.
Sale de su auto para reclamar y segundos después ocurre lo inesperado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una discusión de tránsito terminó de manera inesperada en la ciudad de Neuquén, Argentina, luego de que un conductor olvidara activar el freno de mano de su automóvil y provocara un accidente.

Las imágenes, grabadas por otro automovilista que se encontraba cerca del lugar, captan una acalorada discusión entre el conductor de un vehículo y un motorista en una transitada zona de la ciudad. Según reportes de medios locales, el altercado se originó tras una presunta maniobra de tránsito que derivó en reclamos entre ambos.

En el video se observa que, tras un primer intercambio de palabras, los involucrados regresan a sus respectivos vehículos y continúan su recorrido. Sin embargo, pocos metros después, el conductor del automóvil vuelve a detenerse para continuar la discusión.

Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mientras el hombre se encontraba fuera del vehículo, el automóvil comenzó a desplazarse lentamente en reversa debido a que el freno de mano no había sido activado.

La grabación muestra cómo algunos testigos advierten la situación mientras el vehículo retrocede sin conductor. Segundos después, el automóvil impacta contra otro vehículo que se encontraba detrás y que no tenía ninguna relación con la disputa inicial.

Solo se reportaron daños materiales 

Tras el choque, el propietario del vehículo afectado descendió para verificar los daños y reclamar por lo sucedido. La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales debido a lo inusual del incidente.

A pesar del accidente, las autoridades no reportaron personas heridas. Los daños fueron únicamente materiales.

El caso ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde usuarios calificaron el hecho como una muestra de cómo una discusión al volante puede terminar provocando consecuencias inesperadas.

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