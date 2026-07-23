Despiden trabajador por bañar a perros callejeros

La historia de un joven que fue despedido de una gasolinera tras dedicar parte de su tiempo libre a cuidar perros en situación de calle ha generado una ola de indignación en redes sociales y ha trascendido fronteras, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las últimas horas.
Todo comenzó con la difusión de un video de apenas 15 segundos en el que se observa al trabajador bañando con agua y jabón a tres perros que frecuentaban la estación de servicio. Según la información compartida por diversos usuarios, el empleado realizaba esta actividad únicamente durante su hora de descanso, utilizando productos comprados con su propio dinero y sin interferir con sus responsabilidades laborales.
Las imágenes despertaron miles de reacciones de apoyo hacia el joven, quien, además de alimentar a los animales con frecuencia, aprovechaba sus momentos libres para brindarles un poco de cuidado a los canes que vivían en los alrededores del establecimiento.
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Gesto de solidaridad le costó el empleo
Sin embargo, lo que para muchos representó un gesto de solidaridad terminó con su despido. La decisión provocó fuertes críticas contra la empresa y dio paso a una campaña de boicot impulsada por usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la medida adoptada contra el trabajador.
La presión en internet habría tenido consecuencias para el negocio. De acuerdo con la información difundida, la gasolinera registró una disminución en sus ventas, lo que derivó en cambios dentro de su administración. Posteriormente, los nuevos responsables intentaron recontratar al joven, aunque para ese momento ya había aceptado una oferta laboral en otra empresa que respaldó sus acciones.
El caso continúa generando debate entre internautas de distintos países, quienes consideran que actos de empatía hacia los animales no deberían ser motivo de sanciones laborales. Mientras tanto, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios de personas que destacan el ejemplo del trabajador y cuestionan la decisión que puso fin a su empleo.