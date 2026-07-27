Explosión dentro de avión desata pánico entre pasajeros

Un video que circula en redes sociales captó los momentos de tensión que vivieron los pasajeros de un vuelo de China Eastern Airlines, luego de que una batería portátil se incendiara dentro del compartimento superior del equipaje cuando la aeronave ya había aterrizado en el aeropuerto de Guiyang, China.
El incidente ocurrió el viernes, mientras el avión se dirigía a la puerta de desembarque. En las imágenes se observa cómo miembros de la tripulación, con el apoyo de algunos pasajeros, reaccionan de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara por la cabina.
Según la información de medios locales, el incendio se originó por la explosión de una batería portátil almacenada en el compartimento de equipaje. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron a la aeronave para inspeccionar la situación y descartar cualquier riesgo.
No se reportaron personas heridas
Aunque el hecho generó momentos de angustia entre los ocupantes, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas y que todos pudieron descender del avión sin contratiempos.
Las imágenes rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la rápida actuación de la tripulación para controlar el incendio. Otros señalaron el peligro que representan las baterías de litio cuando presentan fallas o son manipuladas de forma inadecuada durante un vuelo.
Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con las normas de seguridad para el transporte de baterías portátiles, al recordar que estos dispositivos pueden sobrecalentarse y provocar incendios que ponen en riesgo a pasajeros y tripulación.