 Perro evita que motorista agreda a conductor en Mixco
Viral

Video capta el momento en que perro evita que motorista agreda a conductor en Mixco

Así fue el inesperado final para un motorista que intentó agredir a un automovilista en Mixco.

Compartir:
Perro sale en defensa de su dueño., Captura de pantalla video de X.
Perro sale en defensa de su dueño. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incidente de tránsito ocurrido en Mixco quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que un perro saliera en defensa de su dueño cuando un motorista intentó agredirlo en plena vía pública.

Las imágenes, grabadas por un usuario que transitaba por el sector, muestran el momento en que un motociclista y el conductor de una camionetilla protagonizan una acalorada discusión mientras ambos continúan en marcha.

En el video se observa que el automovilista realiza una maniobra con su vehículo cuando el motorista aparentemente intenta acercarse para agredirlo. Segundos después, ambos aceleran y el conductor de la camionetilla da un timonazo que por poco termina impactando al motociclista.

Lejos de detener el conflicto, el motorista rebasa al vehículo, se coloca frente a él y frena de manera repentina, obligando al conductor a detenerse. Acto seguido desciende de la motocicleta y se dirige hacia la ventanilla del automovilista con la intención de confrontarlo.

Aunque el conductor logra subir el vidrio de su puerta, la ventana trasera permanece abierta. Es entonces cuando el motorista intenta introducir uno de sus brazos al interior del vehículo, sin imaginar que un perro que viajaba en la parte trasera reaccionaría para defender a su dueño.

El animal alcanzó a morder la manga de la chumpa del motociclista. Afortunadamente, no logró alcanzarle el brazo, por lo que el incidente no pasó de un gran susto.

Tras la reacción del perro, el motorista retrocede por unos instantes, aunque continúa lanzando insultos contra el automovilista. Posteriormente, cuando el conductor intenta retirarse, el motociclista vuelve a colocarse frente al vehículo para impedirle el paso. Finalmente, el automovilista continúa avanzando lentamente hasta que logra apartarlo del camino y seguir su marcha.

Autoridades llaman a evitar confrontaciones

Las autoridades de tránsito han reiterado que las peleas entre conductores pueden tener consecuencias graves, ya que este tipo de incidentes pueden derivar en multas económicas, procesos penales, lesiones e incluso poner en riesgo la vida de quienes participan y de terceros que circulan por la vía.

En Portada

Caravana de transporte pesado avanza por la ruta al Pacíficot
Nacionales

Caravana de transporte pesado avanza por la ruta al Pacífico

09:21 AM, Jul 27
Transportistas de Antigua Guatemala suspenden servicio por extorsionest
Nacionales

Transportistas de Antigua Guatemala suspenden servicio por extorsiones

08:35 AM, Jul 27
Amatitlán: Dos muertos, incluido un agente PNC, en tiroteot
Nacionales

Amatitlán: Dos muertos, incluido un agente PNC, en tiroteo

06:30 AM, Jul 27
PNC rescata a guardabosques retenido en Laguna Lachuát
Nacionales

PNC rescata a guardabosques retenido en Laguna Lachuá

07:49 AM, Jul 27
Mbappé rompe el silencio tras no ganar el Mundial 2026t
Universo Futbol

Mbappé rompe el silencio tras no ganar el Mundial 2026

07:19 AM, Jul 27

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar