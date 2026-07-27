Perro evita que motorista agreda a conductor en Mixco

Un incidente de tránsito ocurrido en Mixco quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que un perro saliera en defensa de su dueño cuando un motorista intentó agredirlo en plena vía pública.
Las imágenes, grabadas por un usuario que transitaba por el sector, muestran el momento en que un motociclista y el conductor de una camionetilla protagonizan una acalorada discusión mientras ambos continúan en marcha.
En el video se observa que el automovilista realiza una maniobra con su vehículo cuando el motorista aparentemente intenta acercarse para agredirlo. Segundos después, ambos aceleran y el conductor de la camionetilla da un timonazo que por poco termina impactando al motociclista.
Lejos de detener el conflicto, el motorista rebasa al vehículo, se coloca frente a él y frena de manera repentina, obligando al conductor a detenerse. Acto seguido desciende de la motocicleta y se dirige hacia la ventanilla del automovilista con la intención de confrontarlo.
Aunque el conductor logra subir el vidrio de su puerta, la ventana trasera permanece abierta. Es entonces cuando el motorista intenta introducir uno de sus brazos al interior del vehículo, sin imaginar que un perro que viajaba en la parte trasera reaccionaría para defender a su dueño.
El animal alcanzó a morder la manga de la chumpa del motociclista. Afortunadamente, no logró alcanzarle el brazo, por lo que el incidente no pasó de un gran susto.
Tras la reacción del perro, el motorista retrocede por unos instantes, aunque continúa lanzando insultos contra el automovilista. Posteriormente, cuando el conductor intenta retirarse, el motociclista vuelve a colocarse frente al vehículo para impedirle el paso. Finalmente, el automovilista continúa avanzando lentamente hasta que logra apartarlo del camino y seguir su marcha.
Autoridades llaman a evitar confrontaciones
Las autoridades de tránsito han reiterado que las peleas entre conductores pueden tener consecuencias graves, ya que este tipo de incidentes pueden derivar en multas económicas, procesos penales, lesiones e incluso poner en riesgo la vida de quienes participan y de terceros que circulan por la vía.