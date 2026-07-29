 Influencer es derribado tras acosar a una mujer
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VIDEO: Famoso influencer es brutalmente derribado tras ser señalado de acosar a una mujer

Una discusión en un restaurante terminó con un influencer sometido en el suelo.

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Video muestra cómo influencer es derribado por una mujer tras un altercado durante una transmisión en Sri Lanka., Redes sociales.
Video muestra cómo influencer es derribado por una mujer tras un altercado durante una transmisión en Sri Lanka. / FOTO: Redes sociales.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el influencer y streamer conocido como Amray terminó en el suelo tras un enfrentamiento físico con la creadora de contenido rusa Lupluka, durante una reunión de influencers en un restaurante de un hotel en la ciudad de Kandy, Sri Lanka.

El incidente ocurrió durante la medianoche del 26 de julio, cuando varios creadores de contenido se encontraban en el establecimiento. Según las imágenes difundidas, Lupluka conversaba con un camarógrafo sobre su vestido cuando Amray se acercó por detrás y le arrojó agua sobre el cabello, una acción que habría desencadenado la discusión.

La situación escaló rápidamente cuando la mujer reaccionó y confrontó al influencer. En el video se observa cómo lo toma del brazo, lo mueve de un lado a otro hasta romper parte de su ropa y posteriormente lo derriba contra el suelo, mientras algunos presentes intentan intervenir para detener la pelea.

Tras caer al piso, Amray continuó reclamando y lanzó algunas patadas, mientras otros asistentes buscaban separarlos para evitar que el enfrentamiento aumentara. Minutos después, ambos continuaron con una discusión verbal ante la mirada de otros creadores de contenido que se encontraban en el lugar.

¿Quién es Lupluka?

El altercado generó críticas en redes sociales contra quienes estaban presentes, debido a que varios optaron por grabar el momento en lugar de intervenir para detener la confrontación.

De acuerdo con otros videos compartidos posteriormente, el conflicto habría iniciado antes del enfrentamiento en el restaurante. En una de las grabaciones se observa cómo Lupluka lanza una cubeta con agua helada sobre Amray mientras él estaba sentado grabando una reunión con su teléfono. El influencer reaccionó levantándose y reclamándole, mientras intentaba acercarse a ella.

Lupluka, cuyo nombre real es Anastasiia, es una creadora de contenido rusa que comparte videos de sus viajes y transmisiones en vivo a través de plataformas como Instagram y Kick. Actualmente cuenta con miles de seguidores en ambas redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos creadores ha emitido una declaración oficial sobre el enfrentamiento. En el lugar también se encontraban otros streamers, entre ellos Ice Poseidon, Tazo y Cytate, quienes presenciaron el momento que posteriormente se viralizó en internet.

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