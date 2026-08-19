Impactante video: Disparos y persecución terminan en vivienda

Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo era perseguido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en un hecho ocurrido en el residencial Villas de San Rafael, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Las imágenes, posteriormente difundidas en redes sociales, muestran cómo el automóvil circula a excesiva velocidad por una de las calles del residencial mientras una patrulla policial lo sigue de cerca. Durante la persecución también se escuchan varias detonaciones y la sirena de la unidad policial.
En su recorrido, el conductor perdió el control del vehículo y pasó derribando dos motocicletas que se encontraban estacionadas a la orilla de la calle. Segundos después, el automóvil continuó su trayectoria hasta estrellarse contra una vivienda. Tras el accidente, varios agentes de la PNC llegaron al lugar y procedieron a detener al conductor.
Detienen a conductor
De acuerdo con versiones proporcionadas por vecinos, el hombre presuntamente conducía bajo efectos del alcohol al momento del incidente. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Hasta el momento, la PNC no ha brindado detalles sobre el motivo por el cual se inició la persecución ni ha informado quién habría realizado los disparos que se escuchan durante el recorrido del vehículo.
El video ha generado diversas reacciones en redes sociales debido a la velocidad con la que circulaba el automóvil y al riesgo que representó para los vecinos y otros conductores que se encontraban en el sector.
Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias que originaron la persecución, así como determinar si el conductor estuvo involucrado en algún hecho previo y establecer el origen de las detonaciones registradas durante el incidente.