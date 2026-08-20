 Sicario falla al disparar y casi es atrapado por víctima
Viral

FUERTE VIDEO: Sicario iba a matar por la espalda a hombre, pero le falló el arma y casi termina vapuleado

La víctima al advertir los dos intentos de disparo, atacó al hombre armado, pero finalmente el arma se accionó.

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Le falla arma a sicario y casi termina vapuleado, Captura de video
Le falla arma a sicario y casi termina vapuleado / FOTO: Captura de video
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Un fatídico video se ha hecho viral en redes sociales, luego de que las cámaras de vigilancia captaran un intento de asesinato en el municipio de Sorriso, Mato Grosso, en la región Centro-Oeste de Brasil. Un hombre desenfunda el arma y apunta por la espalda a un sujeto que se encontraba parado en la acera distraído viendo su teléfono celular. 

En las imágenes se observa que el sicario intentó accionar en dos ocasiones su arma; sin embargo, no se accionó y eso advirtió a la víctima, quien rápidamente se avalanzó para neutralizar el agresor. 

Testigos de la escena también intentaron sumarse a las acciones para neutralizar al agresor; no obstante, en ese segundo el arma se acciona y el individuo huye mientras tira al aire algunos disparos. 

Alta criminalidad e impunidad 

Cada día circula un video que evidencia la libertad con la que ejerce el crimen organizado y cuyos representantes cometen asesinatos y otros ilícitos sin temor a ser grabados. Este es un flagelo que afecta mucho más a la región de América Latina, en donde se concentra la mayor cantidad de criminalidad. 

América Latina y el Caribe concentran cerca del 33% de los homicidios del planeta, a pesar de que representa tan solo el 9 % de la población mundial, y una gran parte de las ciudades más peligrosas del mundo, impulsadas por economías ilícitas y redes transnacionales.

Según los informes y trabajos periodísticos en la región, los principales factores de esta fatídica tasa: 

  • Crimen organizado: El narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal dominan amplios territorios y generan gobernanzas paralelas.
  • Debilidad institucional: La corrupción, la impunidad y la falta de confianza en los sistemas de justicia reducen la denuncia y debilitan el Estado de derecho.
  • Desigualdad y pobreza: Las brechas socioeconómicas históricas facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales.

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