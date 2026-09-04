 Sacerdote se vuelve viral al usar filtros en transmisión religiosa
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VIDEO: Sacerdote se vuelve viral tras activar filtros durante una transmisión religiosa

Bigote morado, corona y orejas de gato: sacerdote protagoniza insólito momento durante misa en vivo.

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Sacerdote celebraba una misa cuando inesperados filtros digitales cambiaron su rostro., Captura de pantalla video de Facebook.
Sacerdote celebraba una misa cuando inesperados filtros digitales cambiaron su rostro. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Lo que debía ser una solemne transmisión religiosa terminó convirtiéndose en un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales. Un sacerdote brasileño de aproximadamente 70 años protagonizó un cómico descuido mientras intentaba utilizar las nuevas tecnologías para transmitir una misa en vivo a sus feligreses.

En el video que circula masivamente en redes sociales se observa al párroco frente a la cámara, entonando cánticos religiosos con total seriedad y devoción. Sin embargo, mientras continuaba con la celebración, los filtros interactivos de la plataforma comenzaron a modificar su apariencia en tiempo real.

En cuestión de segundos, el rostro del sacerdote apareció acompañado por distintos efectos digitales. Primero lució un vistoso bigote morado y posteriormente los filtros añadieron un sombrero de ala ancha con lentes oscuros, una corona dorada con medallón y, entre otros efectos, orejas y hocico de gato.

Lo llamativo de la escena fue que el religioso aparentemente no se percató de lo que ocurría en pantalla y continuó con la misa con absoluta naturalidad. Mientras tanto, la transmisión comenzó a generar numerosas reacciones entre los espectadores, quienes llenaron la sección de comentarios con risas y mensajes de cariño.

Opiniones divididas 

El momento también provocó opiniones divididas. Aunque muchos internautas consideraron la situación divertida y entrañable, algunos feligreses conservadores cuestionaron que los filtros aparecieran durante un acto religioso y consideraron que podían restarle solemnidad a la celebración.

Incluso hubo usuarios que señalaron que el episodio pudo haber sido planeado para atraer espectadores y seguidores. Sin embargo, personas que conocen al sacerdote defendieron la posibilidad de que simplemente se tratara de un error al intentar adaptarse al funcionamiento de las plataformas digitales.

Así, un descuido tecnológico terminó convirtiendo una transmisión religiosa en uno de los videos que más sonrisas ha provocado entre los usuarios de redes sociales.

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