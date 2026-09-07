 Reina de Belleza Guatemalteca Causa Polémica en Video Viral
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Reina de belleza guatemalteca protagoniza polémico momento y el video se hace viral

Polémica por la actitud de una reina de belleza guatemalteca durante una actividad pública.

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Reina de belleza guatemalteca se vuelve viral por peculiar respuesta durante una transmisión., Captura de pantalla video de Facebook.
Reina de belleza guatemalteca se vuelve viral por peculiar respuesta durante una transmisión. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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La respuesta de una reina de belleza durante una actividad pública en Salamá, Baja Verapaz, desató una ola de comentarios en redes sociales luego de que su negativa a brindar unas palabras quedara registrada durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes, la protagonista sería la recién nombrada Señorita Salamá, quien se encontraba sobre una carroza cuando un medio local intentó obtener un breve mensaje dirigido a la población.

En el video, un hombre que hacía de intermediario con el entrevistador le solicita que envíe un saludo a quienes observaban la transmisión. La joven responde inicialmente: "Pero para qué".

Ante una nueva petición, mantiene su negativa y señala: "No, no, no, no estoy dando entrevistas ahorita".

El hombre le explica que únicamente se le está solicitando un favor porque se encontraban en una transmisión en vivo. La respuesta de la representante vuelve a llamar la atención: "Cuando llegue".

Después del intercambio, el entrevistador decide cortar la grabación.

Reacciones divididas 

El fragmento comenzó a circular en distintas plataformas digitales y generó opiniones divididas. Algunos usuarios cuestionaron la manera en que la representante respondió ante la solicitud, mientras otros consideraron que tenía derecho a decidir cuándo brindar declaraciones.

La controversia se centra principalmente en el tono de la conversación y en la particular respuesta que quedó registrada, convirtiendo unos segundos de la transmisión en uno de los momentos más comentados de la actividad.

Por la calidad del video no se aprecia con claridad el rostro de la mujer. Durante la grabación, sin embargo, se escucha que la llaman Angie.

Las versiones difundidas señalan que podría tratarse de la actual Señorita Salamá, quien recientemente participó en el certamen Reina Departamental 2026. Esta identificación no puede confirmarse únicamente a partir del video.

Mientras tanto, las imágenes continúan generando reacciones y debate sobre la forma en que las representantes de belleza interactúan con el público y los medios durante sus actividades.

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