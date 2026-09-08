 Motoladrones asaltan microbús en la Roosevelt: video impactante
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Video capta el momento en que motoladrones asaltan y disparan contra microbús en la Roosevelt

Asalto y disparos de motoladrones contra un microbús quedan grabados en la calzada Roosevelt.

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Motoladrones asaltan y disparan contra un microbús; el hecho queda grabado., Captura de pantalla video de X.
Motoladrones asaltan y disparan contra un microbús; el hecho queda grabado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales capta el momento en que dos motoladrones asaltan a los tripulantes de un microbús y posteriormente disparan contra el vehículo en la calzada Roosevelt y 12 avenida, zona 7. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 7 de septiembre, en medio del congestionamiento vehicular que se registraba en el sector.

Las imágenes, grabadas por un conductor que transitaba por el lugar, muestran a los dos sujetos movilizándose en una motocicleta mientras arrebatan las pertenencias a los ocupantes del microbús, sin descender de la motocicleta. La acción ocurre ante la mirada de varios conductores que permanecían en el área.

En medio del asalto, los sujetos dispararon contra el vehículo, ante la mirada de varios conductores que se encontraban en el área.

No reportaron personas heridas

Los proyectiles impactaron en diferentes partes de la estructura del automóvil, principalmente en los vidrios de las ventanas, que quedaron destruidos. Las imágenes difundidas por la PMT muestran los daños ocasionados al vehículo tras el ataque.

A pesar de los disparos, ninguna persona resultó herida. Los tripulantes del microbús salieron ilesos, según confirmaron los cuerpos de socorro.

Tras el incidente, fue necesario realizar un cierre vial en el tramo de la Calzada Roosevelt con dirección hacia el occidente, según explicó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT de Guatemala.

El video del asalto y las imágenes de los daños en el microbús han comenzado a circular en redes sociales, donde se observa la forma en que ocurrió el hecho en plena vía pública y durante el congestionamiento vehicular.

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