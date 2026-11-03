Enfrentamiento entre repartidor y agente de PMT en Zona 4

Nuevos videos que circulan en redes sociales han sacado a luz más detalles del enfrentamiento entre un repartidor y un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, ocurrido el lunes 2 de noviembre en la 24 calle, entre Vía 1 y 6.ª avenida, zona 4 capitalina.
En las grabaciones se observa cómo el agente de tránsito y el motorista comienzan una discusión que posteriormente termina en un enfrentamiento físico, ante la mirada de varios testigos que se encontraban en el sector.
Las imágenes muestran a ambos involucrados intercambiando puñetazos, patadas y jaloneos sobre una banqueta. Incluso, durante el altercado, se escucha a una persona que intenta intervenir para calmarlos y evitar que la situación continúe escalando.
Sin embargo, otro de los videos evidencia cómo el enfrentamiento continúa y el agente de la PMT, visiblemente enfurecido, comienza a destruir el casco del motorista sobre la banqueta.
EMETRA anuncia investigación
Tras la difusión de las imágenes, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana (EMETRA) se pronunció sobre lo ocurrido y anunció que realizará una revisión de los hechos para establecer las circunstancias y las responsabilidades de ambas partes.
De acuerdo con la información preliminar de la institución, la intervención del agente se originó porque una motocicleta se encontraba estacionada en línea roja y tenía la placa de circulación cubierta con cintas.
EMETRA indicó que el motorista se dio a la fuga y dejó abandonado su casco en el lugar. Asimismo, informó que al conductor se le impuso una multa de Q1,000 por agresión.
La entidad también señaló que se iniciarán las acciones legales correspondientes por los hechos relacionados con la agresión, así como una investigación sobre la conducta del agente de tránsito durante el procedimiento.
Finalmente, EMETRA recordó que sus agentes deben actuar con respeto, prudencia y apego a los procedimientos institucionales, independientemente de las circunstancias que enfrenten durante sus intervenciones, y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la ciudadanía.