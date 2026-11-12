Policía se hace pasar por paciente y atrapa a narcos

Un inusual operativo policial contra el comercio de drogas quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, debido a la estrategia utilizada por dos agentes encubiertos para ingresar a una vivienda señalada de funcionar como centro de operaciones de una presunta organización criminal en Perú.
Las imágenes, difundidas el 11 de noviembre de 2026, muestran a dos integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) aproximándose al inmueble sin despertar sospechas. Uno de ellos simulaba tener una discapacidad y permanecía sentado en una silla de ruedas, mientras su compañero aparentaba ser la persona encargada de cuidarlo.
Sin embargo, al llegar frente a la vivienda, el supuesto paciente se levantó repentinamente, tomó un mazo y comenzó a golpear la puerta hasta derribarla. La acción permitió que los demás agentes del equipo táctico, que permanecían a pocos metros, ingresaran rápidamente para ejecutar el allanamiento.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, la estrategia de camuflaje fue elegida debido a que cerca del inmueble se encuentra un hospital, circunstancia que habría permitido a los policías acercarse sin llamar la atención de los vecinos.
Operativo dejó tres personas capturadas
El objetivo era intervenir una vivienda ubicada en el asentamiento humano 1 de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde presuntamente operaba una organización familiar dedicada al narcomenudeo.
Tras la intervención, las autoridades reportaron la captura de José Chunga Cotrina, alias "Nero Cuco"; Jesús Chávez Polanco, conocido como "Burrito"; y Deysi Pérez Chunga, llamada "Fefa". Los tres serían integrantes de la estructura delictiva denominada «Los Santurrones de San Juan».
El procedimiento llamó la atención por la modalidad de infiltración utilizada, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en plataformas digitales.