VIDEO: Escucha la nueva canción de Ed Sheeran ft Paulo Londra “Nothing on you”

“Nothing on you” con Paulo Londra y Dave ya tiene hasta el momento 1.155.555 de visualizaciones en la plataforma a solo cinco horas de haberse publicado. Forma parte del nuevo disco de Sheeran. También se encuentran las canciones: “Beautiful People” con Khalid; “South or the Border” junto a Camila Cabello & Cardi B; “Cross me” …

Continuar leyendo “VIDEO: Escucha la nueva canción de Ed Sheeran ft Paulo Londra “Nothing on you””