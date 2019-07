¡El live action de Aladdin tendrá segunda parte!

Según un informe obtenido por el medio especializado en cine We Got This Covered, los altos ejecutivos de Disney ya están en charlas con Guy Ritchie y su equipo de producción para traer de vuelta a Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine) y Marwan Kenzari (Jafar) a la pantalla grande. De acuerdo al informe, el …

