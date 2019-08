J Balvin subió una historia en Instagram pidiendo a sus fans que le digan a Maluma que no le copie

Esto a raíz de que ambos coincidieron al usar la misma prenda: un chaleco negro. “Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, aseguró Balvin. Ante este mensaje, el colombiano de 25 años no dudó en responderle a su colega, asegurando que el chaleco negro …

Continuar leyendo “J Balvin subió una historia en Instagram pidiendo a sus fans que le digan a Maluma que no le copie”