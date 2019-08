No busco a alguien que me haga feliz, sino con quien compartir mi felicidad

No busco a alguien que me haga feliz, sino a alguien con quien compartir mi felicidad. Es la manera más sana de amar, ya que no puedes esperar que tu pareja te haga feliz. Frases como: “¡Mi pareja me hace tan feliz!, ¡Gracias a mi pareja, finalmente encontré la felicidad!, He terminado con mi pareja, …

