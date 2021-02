“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, dijo en un video difundido a través de redes sociales.

La mexicana explicó que los hechos ocurrieron años atrás. Agregó que brindó una entrevista a un medio de comunicación antes pero que “Don Chente” utilizó sus influencias y logró que se censurara el material.

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de EEUU de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisaría a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista…? Nada”, agregó.

En el video, la cantante aseguró que tiene pruebas y que las hará públicas.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de Dios, de la palabra y de este aparatito [el celular]. Gracias, nos vemos pronto”.

En redes sociales el video ha dividido opiniones. Algunos apoyaron a Castro y otros la tacharon de “mentirosa” y aprovechar el momento para promocionar su libro.

Tremendo escándalo

Las declaraciones de la mexicana llegan en medio de la fuerte polémica en la que se ha visto envuelto Vicente Fernández por tocar el seno de algunas fans mientras posaban para una fotografía. Ante el escándalo, el famoso se disculpó con los medios y con las mujeres que se habían sentido ofendidas por su conducta, pero también se defendió y dijo que no fue acoso, sino un accidente.

“Yo vi la foto y efectivamente sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… Reconozco que hice mal”, dijo Vicente Fernández.

“Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí… La hubiera llevado a las caballerizas. Ni me acuerdo cómo pasó. Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella”, agregó.

También le puede interesar: ►Gaby Moreno felicita a productor y actores de “La Llorona”