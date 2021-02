Artistas, comunicadores y usuarios destrozan a Pardo Pineda en redes sociales

“¿Quién es Pardo Pineda?” preguntan algunos usuarios en Twitter luego de que su nombre se hiciera tendencia. El joven guatemalteco es un youtuber y comediante que ha generado cientos de reacciones tras sus últimas publicaciones.

Luego de que las autoridades confirmaran que se localizó el cuerpo sin vida de una niña de ocho años que había desaparecido en Petén, miles de cibernautas exigían justicia en redes sociales por esclarecer el crimen. Sin embargo, Pineda realizó un polémico tuit.

El usuario @MoratayaYoel escribió: “Guatemala es todo menos un país para sus niñas y mujeres”. Ante ello, el youtuber respondió: “Para nadie a nosotros también nos matan (emoji de risas) Hoy si lo dije y me vale v…”

Posteriormente comentó: “Esta vez si sabía a lo que me metía si quieren platicar conmigo los espero mañana en mi live de 9 a 10 y platicamos sobre esta frase satinizada que ya nadie puede usar ‘a nosotros también nos matan’ vamos a analizar el por qué enoja y el por qué se dice”. Además agregó que ya no realizará comedida y se dedicará a ser comunicador: “Sé que tocar temas de interés social es penado por las personas pero me canse de hacer comedia y empecé hacer comunicación y quien no lo sepa pues hoy se entero”.

Una persona “sin conciencia social”

Artistas, comunicadores y usuarios les piden a las personas dejar de seguir sus cuentas pues lo califican como una persona sin “conciencia social”, “no comunicador” y sin “falta de ética”.

“Tremendo viejo el tal Pardo Pineda para andar haciendo el ridículo y ventilarse tal cual es en redes. De pena total. Esta gente debería buscar una vida, un trabajo y un siquiatra”, comentó el periodista Mario Rosales.

“Ahora les voy a pedir encarecidamente que ni por curiosidad, ni para insultar, ni para nada se metan al live de ese chavo Pardo Pineda, lo que quiere es protagonizar como siempre a costillas de la muerte de una niña inocente… Y eso, es lo más bajo que puede hacer un ser humano”, agregó una usuaria.

“No sabía de la existencia de Pardo Pineda antes de escribir mi tuit anterior, sino hasta que me contestó esto. Solo reconfirma que, además de evidenciar su insensibilidad hacia lo que vivimos las mujeres, es tremendo racista y clasista”, agregó Sara Curruchich.

“Dice el tal Pardo Pineda que se cansó de hacer comedia (sin gracia por cierto) y empezó hacer comunicación, no tiene ni el mas mínimo concepto de lo que implica ser comunicador y la responsabilidad que eso conlleva”, comentó otro usuario.

“Les vengo a dar otra razón para bloquear a Pardo. Esta gente no tiene remedio. Por favor hagamos patria y quitémosle el poder de “influencia” que tiene esta mara”.