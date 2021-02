EE. UU. promete a Guatemala atender las causas de la migración irregular

Estados Unidos prometió el miércoles a Guatemala atender las causas de la migración irregular, en momentos en que el presidente, Joe Biden, se apresta a revertir la dura política antimigratoria de su antecesor, Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, planteó el tema a su homólogo guatemalteco, Pedro Brolo, durante una conversación telefónica en la que también dialogaron sobre la necesidad de garantizar la separación de poderes y mejorar la gobernabilidad democrática en Guatemala, informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

.@SecBlinken and Foreign Minister @PedroBroloGT spoke today about fighting corruption, ensuring an independent Constitutional Court, economic opportunity, and improving security in Guatemala to address the root causes of irregular migration. https://t.co/il899LCtlr

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 18, 2021