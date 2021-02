“Si te portas mal, Miculax viene por vos”, era una advertencia espeluznante utilizada por algunas madres para prevenir que sus hijos hicieran travesuras.

Esta semana se estrena la película “Miculax”, dirigida por Luis Garistú, quien a continuación nos revela más detalles de este filme que busca hacer conciencia en los guatemaltecos.

Más detalles del filme de Miculax…

¿Cómo llegó la idea de hacer una película sobre este personaje?

Hace un tiempo leí un libro sobre Miculax y me impactó. En el transcurso de mi trabajo como presentador me tocaba ver a diario noticias en contra de niños y eso es algo que me lastima. Yo decía: “Como hice dos cortometrajes anteriormente, ‘La extorción’ y ‘Cuando las letras hieren’, mi primera película larga quiero que impacte a la sociedad y que nos ayude a prepararnos contra eso. Y es que los casos de violencia infantil han proliferado.

Esta película no es puramente histórica, ni documental, sino es comercial, la cual necesitaba algunos elementos para hacerla más atractiva. Me basé en la historia de este individuo derivado de mi preocupación porque los niños siguen siendo víctimas.

Háblenos de la producción y la grabación…

Hacer cine en Guatemala es muy complicado, ojalá tuviéramos los millones que tienen en Hollywood. En un inicio me acerqué al Ministerio de Cultura y Deportes para que ellos me dieran un aporte, porque yo sé que hay un fondo para el apoyo a la cinematografía. Primero nos ofrecieron una cantidad, luego nos la bajaron y al final no nos dieron nada. Lo anterior complicó todo, porque con esa donación buscaba pagar al equipo técnico. Al final la terminé haciendo con mis recursos, adquirí un préstamos para comprar un equipo para poder grabar en la calidad que queríamos. La grabación nos llegó aproximadamente año y medio, debíamos estrenar el año pasado, pero no se pudo por el coronavirus.

Los actores forman parte importante de esta producción, ¿cómo fue la selección?

Tuvimos que hacer una serie de pruebas con diferentes actores, incluso de teatro, para ver quien encajaba. Para hacer el personaje de Miculax encontré a un actor que es locutor de radio y tiene grandes cualidades. Pude trabajar con él el personaje principal, nos sorprendió con su talento. Se trata de Sergio Batz, quien al igual que Édgar Valdez, quien tiene otro de los papeles importantes, son muy buenos. También encontramos a unos niños de San Juan del Obispo, que ahí fue donde grabamos la mayor parte de la película, que fungieron como las víctimas de Miculax.

La impactante historia…

Cuéntenos un poco sobre la sinopsis de la película…

La película está dividido en tres épocas: 1946, 2002 y 2016. Cuando Miculax, en la vida real fue fusilado, nadie reclamó su cuerpo, pero la universidad pidió su cabeza para analizarla. Por mucho tiempo estuvo en el Paraninfo, pero de repente desapareció y hasta la fecha nadie sabe donde está. En mi película un personaje encuentra la cabeza y se pone hacer experimentos genéticos con ella, pero esa personas es alcohólica y drogadicta y se convierte en el Miculax de 2016.

¿Qué tipo de mensaje quiere dejar con esta película?

Nosotros como sociedad nos hemos olvidado que lo más importante es la familia, y en los hogares es donde los niños deben adquirir los valores para ser buenos más adelante. En una tesis psicológica que encontré, dice que Miculax fue violado cuando tenía entre 6 y 8 años por su papá que era una persona alcohólica. Todo está en la familia, tenemos que hacernos responsables de nuestros hijos.

¿Qué le dice a usted la frase “Si te portas mal, Miculax viene por vos”?

Miculax se convirtió en el coco de esa época, y en ese entonces hay que reconocer que como fue fusilado en ese tiempo, bajaron los índices de asesinatos. No estoy diciendo que se vuelvan a poner ese tipo de acciones, pero las autoridades deben tomar cartas en el asunto.