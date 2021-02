Mike Biaggio, de RBD, revela la “lucha por su vida” tras contagiarse de COVID-19

Mike Biaggio había anunciado que se había contagiado de COVID-19 y que su estado de salud era delicado. Su esposa, la actriz Gloria Sierra, pidió ayuda para conseguir un tanque de oxígeno.

En una entrevista para Sale el Sol, el actor, cuyo nombre real es Miguel Ángel Olivares Biaggio, reveló que ya se siente mejor a diferencia de los primeros días, en los que ni siquiera podía agarrar un vaso con agua para tomarse sus pastillas. A pesar de la mejoría, presenta una leve neumonía.

“En general yo me siento muy bien, muy agradecido con la vida de haber salido o librado de la mejor manera. Creo que lo más importante fue haber actuado a tiempo y eso ayudó mucho a que se afectara lo menos posible el cuerpo y los órganos. Ya estoy saliendo, tengo algo de neumonía, estoy haciendo ejercicios para los pulmones y también no puedo hacer ejercicio hasta dentro de un mes para no forzarme”, dijo.

Agregó que una de las cosas que más le preocupó fue cuando bajaron sus niveles de oxigenación y que no lo recibían en ningún hospital porque no había espacio disponible.

“En cuanto empecé a sentirme mal, Gloria le habló a un doctor y dijo fue que tenía que correr al hospital porque estaba muy bajo de oxigenación. Le llamó a hospitales covid, pero no había manera de recibirnos porque no tenían lugar. La oxigenación ya está mucho mejor, para respirar y para todo ya me siento realmente muchísimo mejor”, aseguró.

Concluyó pidiendo a las personas que tomen sus medidas correspondientes y que no salgan sino es necesario.

